IDU iniciará indemnización a familias por accidente de ‘21 ángeles’

21 años después, padres de los 21 niños y niñas y dos adultos que murieron en el trágico accidente conocido como ‘21 Ángeles’, reciben un alivio de justicia.

El Consejo de Estado halló responsables al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al Consorcio Alianza Suba Tramo II y al Consorcio Interventoría Suba II por el siniestro vial en que una maquinaria pesada que operaba en la Troncal de Suba, cayó sobre el bus escolar del Colegio Agustiniano Norte.

Para el Tribunal Supremo hubo una ausencia de medidas adecuadas de vigilancia, control y protocolos de seguridad en el traslado de la maquinaria, por lo que ordenó la reparación integral de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos por la comunidad educativa y resaltando que el Estado tiene el deber de prevenir y evitar riesgos derivados de la ejecución de obras públicas.

De esta manera, las entidades deberán pagar un total de $1.975.122 por daños emergentes, correspondientes al valor del vehículo y $77.463.858 por lucro cesante, debido a la pérdida de ingresos por pensiones escolares del año académico 2004.

Ante este fallo que fija un referente sobre responsabilidad patrimonial y garantías de no repetición, el IDU se pronunció e indicó que “en consecuencia, al ser última instancia, se dará cumplimiento a la sentencia y se procederá a activar el proceso de pago, de acuerdo con lo que indica en el fallo”, acotó la entidad distrital.

