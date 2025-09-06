Caso Valeria Afanador: recopilan pruebas de ADN a trabajadores de colegio

Caravana para despedir a Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue hallada sin vida el viernes 29 de agosto en inmediaciones del Río Frío. Foto: Óscar Pérez

Siguen las investigaciones judiciales en torno al fallecimiento de Valeria Afanador, encontrada sin vida en el río Frío, municipio de Cajicá, Cundinamarca, a 200 metros de su colegio y luego de 18 días de búsqueda.

Tras una nueva reunión con delegados de la Fiscalía, el abogado de las víctimas, Julián Quintana, señaló que Medicina Legal adelanta una recolección de pruebas de ADN a todos los trabajadores de la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles. Los resultados, agregó, serán cotejados con las pruebas biológicas tomadas al cuerpo de la menor. “Eso nos podría dar luces sobre si hay un tercero en la escena del delito”.

A su vez, Quintana informó que pidieron al ente acusador profundizar en la teoría del delito de homicidio de graves omisiones, pues tiene pruebas que podrían reforzarlo. Por lo tanto, agregó que pidieron le sea imputado este delito a la rectora y docentes del plantel estudiantil.

“Hay una nueva línea de investigación para determinar porque luego de 18 días fue encontrada tan cerca al colegio al parecer de forma tan sorpresiva”, acotó el abogado.

De igual forma, indicó que el lugar donde pudo haber sido sacada o salió Valeria, “pusieron cemento, tierra y rejas nuevas. Eso demuestra que el lugar no era seguro y la alteración de la escena del delito”.

Finalmente, dijo que explorarán, junto a la familia, interponer una demanda civil, para reclamar los daños y perjuicios “que el colegio y su actitud omisiva, les causó”.

Fin a dos semanas de incertidumbre

Este drama comenzó a las 10:00 a.m. del martes 12 de agosto, en la institución, ubicada en la vereda El Canelón (Cajicá), en la ronda río Frío. A esa hora, empleados del colegio notaron la ausencia de la niña e iniciaron una infructuosa búsqueda.

Andrea Medina, consultora del colegio, explicó qué pasaron 10 minutos antes de percatarse que Valeria no estaba y activaron el protocolo interno y les informaron a los padres. Luego de 30 minutos, emitieron la alarma general y 15 minutos después, notificaron a la Policía.

Videos de las cámaras de seguridad, que se conocieron recientemente, muestran que la desaparición ocurrió durante la hora de recreo y se ve a Valeria entrando y saliendo por una cerca viva, que separa el colegio del terreno contiguo al río Frío. Lo hizo siete veces y en la última no regresó. A la 1:00 de la tarde empezó la búsqueda formal de la niña.

Desde ese día en la tarde, se activó una completa operación, con más de 100 personas, incluyendo a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, y voluntarios. En el procedimiento, se inspeccionó el río, fincas cercanas y veredas. Por más de una semana, con drones y personal recorriendo el afluente, buscaron a la niña. A comienzos de semana, Bomberos descartó en un 95% la hipótesis de que la niña hubiera caído al río.

Ante la falta de pistas, las autoridades ofrecieron inicialmente una recompensa de $20 millones por información, que luego subió a $70 millones. A medida que avanzaban los días y las jornadas de búsqueda, se extendieron a 20 kilómetros a la redonda, la incertidumbre fue creciendo y la hipótesis de un accidente se fue diluyendo, al punto de que el caso pasó a manos de la Fiscalía. A la par, habitantes de Cajicá realizaron plantones y velatones para pedir por el regreso de Valeria.

Y cuando surgieron nuevas teorías, entre ellas, la de un secuestro, ante la cual el abogado de los padres de la niña pidió al ente acusador indagar. Esta sospecha la reforzó la versión de una directiva del propio colegio, que luego de casi 10 días, señaló que en este caso podría estar involucrado un extrabajador de la institución. Su tardía versión, así como una posible alteración del sitio por donde salió la niña, incrementó los cuestionamientos en contra de la institución educativa. La situación llevó incluso al propio Gobernador a sugerir un caso de desaparición forzada.

A pesar de que la investigación tomaba un nuevo rumbo, los socorristas siguieron con sus labores. Fue tan rigurosa que, incluso, en medio de las tareas, encontraron el cuerpo de otra persona, de 24 años, que había sido reportado como desaparecido desde junio en el mismo municipio.

Este viernes, la incertidumbre sobre el paradero de Valeria terminó. Un campesino encontró su cuerpo, en una zona conocida como la Fragua, en inmediaciones del río y del colegio. Ahora, queda esperar el avance de las investigaciones, ya que, todos coinciden que es sospechosa la manera en cómo el cuerpo apareció en una zona por donde los socorristas ya habían buscado.

Los padres denunciaron fallas en el procedimiento de búsqueda

En las últimas horas, la familia de Valeria denunció ante la opinión pública, a través de un comunicado, diversas irregularidades en el proceso de búsqueda de la menor. Así mismo, exigieron que se respete el mandato constitucional que garantiza el derecho a la vida. “¡Valeria merece ser encontrada con vida y sus derechos deben ser prioridad!”, señalaron en el comunicado.

De la mano, denunciaron omisiones y posibles negligencias institucionales. “La Defensoría del Pueblo ya alertó sobre ‘graves deficiencias’ en el manejo del caso, señalando que se ‘incumplieron los principios del interés superior de la niñez y de protección integral’”, indicaron. Ante esta situación, señalaron que entidades como la Fiscalía General, el CTI y la Policía Nacional han actuado con una demora e ineficacia inexcusables.

Incluso señalaron la demora que se tomó el colegio en notificar la desaparición en primer lugar.

