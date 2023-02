“IDU no ha priorizado el mantenimiento de puentes peatonales en Bogotá”: Personería

La Personería denunció el mal estado del puente peatonal frente al estadio El Campín. Foto: Cortesía

La Personería de Bogotá alertó que una investigación al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) encontró que la entidad, a cargo del mantenimiento de puentes peatonales en la ciudad, no ha priorizado el mantenimiento de las 453 estructuras de este tipo en la capital del país, a pesar de las alertas de los entes de control.

Este llamado del ente de control llega luego de que, el pasado jueves 9 de febrero, se conoció el caso de una mujer que cayó desde un puente peatonal, en el centro de la ciudad, debido a la ausencia de algunas láminas de aluminio sobre la infraestructura que, al parecer, habían sido robadas días antes por algunos delincuentes.

De esta manera, la Personería señaló que el IDU no lleva un reporte en tiempo real del estado de los puentes peatonales de la ciudad y no ha realizado la planeación necesaria para intervenirlos.

Como muestra de esto, el ente de control denunció el mal estado del puente peatonal de la estación de Transmilenio frente al estadio El Campín, en donde el domingo anterior fue robada una lámina del piso, y a la fecha no ha sido remplazada.

“Se encontró por ejemplo que el IDU tiene reportados puentes peatonales en buen estado para intervención; mientras que puentes que necesitan intervención, no están Inventariados”, indicó la Personería de Bogotá.

Por su parte, en la mañana de este viernes se conoció el testimonio de esta mujer, de 35 años, que cayó de una altura cercana a los 3 metros y que quedó con fracturas en la cadera y clavícula.

“Yo me siento muy mal, no me puedo mover, fue un golpe muy duro, gracias a Dios estoy con vida. Necesito un apoyo para que me colaboren porque tengo que estar mes y medio en reposo. No puedo trabajar y yo sustento mi hogar”, expresó María García a ‘Noticias Caracol’.

Adicionalmente, le pidió a los funcionarios tanto de la Alcaldía Mayor de Bogotá como de Transmilenio que reparen los puentes que son vandalizados por saqueadores, puesto que de haberlo, hecho su caso pudo haberse evitado.

¿Qué responde el IDU?

Frente a esta situación, el Instituto de Desarrollo Urbano indicó que realiza mantenimiento a los puentes, y que el robo de láminas de los puentes es constante en este punto de la troncal NQS. Según la entidad, ente 2022 y 2023 se han registrado 221 casos de afectaciones a puentes peatonales, en el que la troncal de la NQS es de las zonas más afectadas de la ciudad.

“No es un tema de falta de mantenimiento, sino de hurto. Como medida de mediano y largo plazo estamos cambiando las láminas del aluminio, por otras de polipropileno que es una forma diferente para resolver este problema en los puentes peatonales”, manifestó Diego Sanchez, director del IDU.

El IDU anunció que se avanza en el remplazado de este tipo de láminas en los puentes del CAD y de Paloquemao.

