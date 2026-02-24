Impresionante choque múltiple en la Autopista Norte deja varias personas heridas

Se registra un siniestro múltiple en la Autopista Norte con calle 187, en sentido norte–sur, en la localidad de Suba, en Bogotá. El hecho involucra una buseta intermunicipal y dos vehículos particulares, y se reporta una persona atrapada en uno de los automotores. Una ambulancia y una unidad de Tránsito atienden la situación en el punto. Hasta el momento no hay información confirmada sobre más personas lesionadas. Foto: Secretaria de Movilidad

Una colisión múltiple entre una buseta intermunicipal y dos vehículos particulares se registró en la tarde de este martes en la Autopista Norte con calle 187, en sentido norte-sur.

De acuerdo con el reporte preliminar, una persona quedó atrapada en uno de los automóviles, por lo que fue necesario el rescate por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos. Al lugar también acudieron unidades de la Secretaría de Salud para atender la emergencia.

Hacia la 1:50 p. m., las autoridades informaron que se presentó afectación en uno de los carriles de la vía, pero a esta hora, los vehículos involucrados ya fueron orillados para facilitar la movilidad.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas. Las autoridades mantienen monitoreo en la zona y recomiendan a los conductores transitar con precaución.

