Impuesto vehicular en Bogotá 2022: Distrito ya habilitó botón para realizar pagos

Los usuarios pueden descargar la factura mediante el portal web de la entidad. Foto: Gobernación de Atlántico

La Secretaría Distrital de Hacienda informó a todos los contribuyentes que a partir de este 28 de abril podrán realizar el pago del impuesto vehicular, mediante el botón “descarga ya”, el cual se encuentra disponible a través del portal web de la entidad.

Con esta alternativa virtual, podrán efectuar sus pagos sin necesidad de contar con un registro previo. Así mismo, la entidad recordó que también se puede hacer uso de la “oficina virtual” y pagar a través del botón PSE.

¿Cuáles son los plazos y alternativas de pago?

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, indicó a los contribuyentes que a partir de hoy y hasta el próximo 15 de julio, quienes paguen podrán beneficiarse del 10% de descuento bajo el concepto de pronto pago, que otorga la entidad. Asimismo, el plazo máximo sin descuento se extiende hasta el 12 de agosto.

También se puede realizar el pago de forma presencial, a partir del 4 de mayo, con factura impresa en láser, en Banco de Occidente, BBVA Colombia, GNB Sudameris, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular y en el botón PSE.

Ramírez aclaró que si su factura no se encuentra en este espacio, deberá presentar la declaración tributaria en la Oficina Virtual, ya que se trata de vehículos no homologados, de los que no se tiene información consistente o de los que ya pagaron.

Es importante mencionar, además, que para el pago del impuesto de motos, con cilindraje superior a 125 c.c y los vehículos oficiales, por el momento no tendrán acceso a ninguna de las dos opciones de facturación. Este se habilitará en dos semanas.

