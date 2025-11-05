Incendio en Ciudadela Sucre, en Soacha, dejó varias viviendas con perdida total

Sobre el final de la tarde y la noche del martes 4 de noviembre se reportó un incendio estructural en el sector de Ciudadela Sucre, en Soacha. Tras la atención de los organismos de emergencia se confirmó que cinco viviendas sufrieron pérdida total. No se reportaron personas con lesiones de gravedad. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pasadas las 5:30 p.m. del martes 4 de noviembre, autoridades del municipio de Soacha confirmaron un grave incendio que estaba afectando varias viviendas del sector de Ciudadela Sucre, ubicado en la parte alta de la comuna cuatro del vecino municipio, en zona limítrofe con Ciudad Bolívar.

Le puede interesar: Crimen de Esteban Moreno, alumno de Uniandes: ¿qué pasó y cómo avanza la investigación?

De acuerdo con las autoridades, la conflagración inició en el sector conocido como Villa Esperanza. Una vez los vecinos informaron la situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio, la Policía, la Defensa Civil y varias unidades de bomberos voluntarios unieron esfuerzo para hacerle frente a la emergencia.

Al llegar se encontraron con que las llamas ya se habían extendido por cinco viviendas y amenazaban con llegar a más residencias debido a que la mayoría de las casas en esa zona del municipio están construidas con madera y latón, materiales que facilitan la rápida expansión del fuego.

#SOACHA. Incendio estructural se presenta a esta hora en Ciudadela Sucre. Varias viviendas se están viendo afectadas por la fuerte conflagración de las llamas. Cuerpo de Bomberos hacen presencia en el lugar para atender la emergencia. Al momento, no se reportan lesionados.



ÚNETE… pic.twitter.com/sAIIhzmKqH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 4, 2025

Tras casi cinco horas de atención, pasadas las 11:00 p.m., el Cuerpo de Bomberos de Soacha confirmó que la emergencia estaba controlada en un 98%. Si bien no se reportaron personas con lesiones de gravedad, lamentablemente las cinco viviendas afectadas fueron catalogadas como pérdida total.

Las autoridades confirmaron que se atendió a una vecina del sector por un ataque de pánico y se prestaron primeros auxilios psicológicos para varias de las personas damnificadas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.