Incendio en Ciudadela Sucre, en Soacha, dejó varias viviendas con perdida total

La emergencia ocurrió en el sector de Ciudadela Sucre. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Redacción Bogotá
05 de noviembre de 2025 - 01:15 p. m.
Sobre el final de la tarde y la noche del martes 4 de noviembre se reportó un incendio estructural en el sector de Ciudadela Sucre, en Soacha. Tras la atención de los organismos de emergencia se confirmó que cinco viviendas sufrieron pérdida total. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.
Sobre el final de la tarde y la noche del martes 4 de noviembre se reportó un incendio estructural en el sector de Ciudadela Sucre, en Soacha. Tras la atención de los organismos de emergencia se confirmó que cinco viviendas sufrieron pérdida total. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.
Foto: Archivo particular
Pasadas las 5:30 p.m. del martes 4 de noviembre, autoridades del municipio de Soacha confirmaron un grave incendio que estaba afectando varias viviendas del sector de Ciudadela Sucre, ubicado en la parte alta de la comuna cuatro del vecino municipio, en zona limítrofe con Ciudad Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, la conflagración inició en el sector conocido como Villa Esperanza. Una vez los vecinos informaron la situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio, la Policía, la Defensa Civil y varias unidades de bomberos voluntarios unieron esfuerzo para hacerle frente a la emergencia.

Al llegar se encontraron con que las llamas ya se habían extendido por cinco viviendas y amenazaban con llegar a más residencias debido a que la mayoría de las casas en esa zona del municipio están construidas con madera y latón, materiales que facilitan la rápida expansión del fuego.

Tras casi cinco horas de atención, pasadas las 11:00 p.m., el Cuerpo de Bomberos de Soacha confirmó que la emergencia estaba controlada en un 98%. Si bien no se reportaron personas con lesiones de gravedad, lamentablemente las cinco viviendas afectadas fueron catalogadas como pérdida total.

Las autoridades confirmaron que se atendió a una vecina del sector por un ataque de pánico y se prestaron primeros auxilios psicológicos para varias de las personas damnificadas.

