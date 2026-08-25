Incendios en Cundinamarca mataron tres animales: mono nocturno lucha por vivir

El mono nocturno permanece bajo atención veterinaria especializada en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) en Tocaima, Cundinamarca. Foto: CAR

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Un puercoespín arborícola, un tamandúa y un armadillo murieron por las lesiones que sufrieron durante incendios forestales registrados en Cundinamarca. Un mono nocturno sobrevivió y permanece bajo atención veterinaria especializada, mientras el departamento acumula 656 incendios y 1.760 hectáreas afectadas durante 2026.

Los cuatro animales fueron encontrados en Villeta, Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar, respectivamente. De acuerdo con el comunicado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las tres muertes estuvieron relacionadas con quemaduras y afectaciones provocadas por la inhalación de humo.

El mono nocturno fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), ubicado en Tocaima. Allí recibe medicamentos y cuidados especializados debido a la gravedad de sus lesiones.

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Las afectaciones continúan después de controlar las llamas

La CAR explicó que un animal rescatado con vida puede presentar un deterioro progresivo después de la emergencia. Las altas temperaturas comprometen tejidos y órganos, mientras las quemaduras aumentan el riesgo de infecciones y reducen las posibilidades de recuperación.

Los incendios también destruyen refugios, fuentes de alimento y corredores utilizados por las especies para desplazarse. Los animales con movilidad limitada, las crías y los ejemplares que habitan madrigueras o árboles pueden quedar atrapados por el avance del fuego o resultar afectados por el humo.

“Cada animal que resulta afectado por un incendio nos recuerda que las consecuencias de estas emergencias van mucho más allá de las hectáreas de vegetación quemada. La fauna silvestre también pierde refugio, alimento y, en muchos casos, la vida”, señaló Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR, en el comunicado divulgado el 25 de agosto.

20 incendios en 13 municipios durante un solo día

El reporte preliminar de la Delegación Departamental de Bomberos señala que el lunes 24 de agosto se atendieron 20 incendios forestales en 13 municipios. Al cierre del balance, uno permanecía activo, seis estaban controlados y 13 habían sido liquidados.

La emergencia activa se encontraba en la vereda La Florida, en La Vega. En ese municipio se presentaron otros cuatro incendios: La Bulucaima, El Cural y Ucrania alcanzaron un control del 95 %, mientras el de Petaguero llegó al 98 %.

En Bojacá, el fuego registrado en la vereda La Brinkis, en límites con Mosquera, estaba controlado en un 99 %. Bomberos continuaba atendiendo puntos calientes después de que la emergencia afectara aproximadamente seis hectáreas.

Otros incendios controlados se encontraban en la vereda Caracol, en Bituima, con un avance del 95 %, y en la vía entre Puerto Salgar y Guaduas, donde el control también alcanzaba el 95 % después de una afectación estimada de siete hectáreas.

Viotá tuvo la mayor afectación

El incendio de mayor extensión ocurrió en la vereda Igua, a la altura del kilómetro 52, en Viotá. Las llamas afectaron 48 hectáreas antes de que la emergencia fuera liquidada.

Bomberos también declaró liquidados los incendios de Guacaná, en Tocaima, con cinco hectáreas afectadas; San Antonio, en San Francisco, con dos; Cucunche, en Nocaima, con una; y Aposentos, en Venecia, con dos hectáreas.

A estos se sumaron las emergencias de La Ceiba y Quimbaya, en Puerto Salgar, con 1,5 hectáreas afectadas en cada sector; Dindal y Cambras, en Caparrapí; Altos de Torres, en Villeta; Panamá, en Pacho; y Porvenir Río, en Mosquera.

El informe de Bomberos fijó en 71 las hectáreas afectadas durante la jornada. Sin embargo, la suma de las extensiones especificadas en el mismo documento alcanza al menos 77 hectáreas, incluso sin incorporar los incendios cuyo tamaño no fue indicado. El balance presenta, por tanto, una inconsistencia aritmética que deberá ser aclarada por la entidad.

Agosto concentra más del 82 % del área quemada

Con corte al 24 de agosto, Cundinamarca acumulaba 656 incendios forestales durante el año, distribuidos en 74 municipios y con una afectación reportada de 1.760 hectáreas.

Solo durante agosto se contabilizaban 214 incendios en 49 municipios, con 1.451 hectáreas afectadas. Un cálculo realizado a partir de esas cifras oficiales muestra que el mes concentra el 82,4 % de toda el área quemada en el departamento durante 2026.

El crecimiento fue acelerado. Hasta el 23 de agosto, el balance disponible registraba cerca de 1.380 hectáreas afectadas durante el mes y 1.689 en el acumulado anual. El reporte del día siguiente elevó ambas cifras en 71 hectáreas, aunque permanece la diferencia frente a la suma individual de las áreas consignadas.

Antes de esta actualización, las autoridades departamentales habían informado que agosto concentraba el 81,7 % del área afectada durante el año, con 196 emergencias en sus primeros 23 días. El nuevo balance incrementó esa participación y llevó el acumulado mensual a 214 eventos.

El Niño podría aumentar el riesgo

El Ideam informó el 13 de agosto que las condiciones de El Niño continuaban fortaleciéndose y tenían una probabilidad superior al 90 % de persistir hasta el primer trimestre de 2027.

Los escenarios climáticos señalan una probabilidad del 69 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. La disminución de las lluvias, el aumento de las temperaturas y la pérdida de humedad en la vegetación pueden favorecer la aparición y propagación de incendios de cobertura vegetal.

La CAR pidió evitar fogatas y quemas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar de inmediato cualquier columna de humo. Los casos de fauna silvestre herida, desorientada o desplazada por los incendios pueden informarse durante las 24 horas en el número 316 524 4031.

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