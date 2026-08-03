Incendios forestales: Bomberos atienden emergencias en Soacha y otros cinco municipios

Incendio en inmediaciones al peaje de Chusacá. Foto: Bomberos de Cundinamarca

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Al menos siete incendios forestales atendieron las autoridades departamentales en Cundinamarca. En Soacha, cerca al peaje de Chusacá se mantiene una fuerte conflagración que se extiende por una montaña y podría afectar varias hectáreas de zona vegetal.

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La Gestión del Riesgo Cundinamarca informó que mantienen seguimiento a siete incendios en Pacho, Tibacuy, Nilo, Soacha y Sibaté. Las emergencias son atendidas con ayuda de la Delegación de Bomberos y unidades voluntarias de los municipios afectados.

En Soacha, las imágenes del incendio en inmediaciones del peaje Chusacá prendieron las alarmas. Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha se encuentran en el sitio. Adicional, Bomberos Voluntarios de San Antonio llegaron para reforzar operativo.

Sobre este incendio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ confirmó que la conflagración se encuentra en el sector de El Charquito, en límites entre Soacha y Sibaté. “Presuntamente ocasionado por la quema irresponsable de llantas y cables en zona verde”, señaló sobre las causas.

De acuerdo con la entidad, gracias a la intervención de los Bomberos y a la articulación del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, tres incendios en Pacho fueron liquidados, el de Tibacuy registra 80 % de control y continúan activos las conflagraciones en Nilo, Soacha y Sibaté.

Incendios forestales en Bogotá

El pasado jueves un incendio forestar prendió las alarmas en el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá, donde varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos controlaron la emergencia.

En la atención del incidente participan bomberos de las estaciones Garcés Navas, Ferias y Kennedy, quienes cuentan con el apoyo de Bomberos Cota para contener las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas del ecosistema.

Como parte de la estrategia operativa, el Equipo de Aeronaves No Tripuladas del Cuerpo Oficial de Bomberos realiza sobrevuelos con drones para monitorear el comportamiento del incendio y orientar las labores de extinción desde tierra.

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