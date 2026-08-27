Incendios forestales en Cundinamarca: 11 emergencias fueron reportadas en 10 municipios

Las autoridades advirtieron que Cundinamarca figura entre las regiones con mayor vulnerabilidad frente al próximo fenómeno de El Niño. Foto: Bomberos Bogotá

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Continúa la emergencia en Cudnianamarca por cuenta del fuego. Solamente ayer miércoles 26 de agosto el departamento enfrentó una nueva jornada de incendios forestales, con emergencias reportadas en 10 municipios. De acuerdo con el informe preliminar de la Delegación Departamental de Bomberos, fueron registrados 11 incendios, ocho de ellos nuevos: dos permanecían activos y siete estaban bajo control.

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Entre los puntos que continuaban activos cerca de la medianoche del miércoles estaban Tolemaida, en Nilo, y la vereda Manoa Alto, en en municipio de Guayabal de Síquima. Otros incendios permanecían en proceso de control en Caparrapí, Bituima, Útica, Guayabal de Síquima y Bojacá.

La Delegación reportó además incendios ya liquidados en las veredas Nochote de Travesías y Yacopí La Grande, en Yacopí; Santa Bárbara, en Bojacá; Ciudad Verde, en Soacha; El Carbón, en Pacho, y en los kilómetros 53 y 54 de la vía en jurisdicción de Viotá.

Según el consolidado entregado por Bomberos, el balance de la jornada corresponde a 11 incendios y 105 hectáreas reportadas como afectadas. Sin embargo, las áreas discriminadas para algunos de los incendios en el mismo informe podría superar las cifras inciales porque continúan activas, por lo que el dato está sujeto a actualización a medida que avancen las labores de atención y evaluación.

Mondoñedo concentra gran parte de la emergencia

En medio del panorama de alerta resalta el incendio forestal registrado desde la tarde del miércoles en Mondoñedo, en jurisdicción de Bojacá y Mosquera, donde la Gobernación de Cundinamarca informó que cerca de 75 personas participan en las labores de control.

La emergencia se desarrolla en una zona montañosa, donde las condiciones del terreno mantienen el riesgo de propagación hacia sectores cercanos. Uno de los puntos que requiere especial atención es el área próxima a las instalaciones de Indumil, por lo que fueron reforzadas las medidas preventivas.

En el lugar trabajan unidades de Bomberos de Mosquera, Bojacá, Soacha, Cota y Funza, además de la Policía, personal de ambulancia y un carrotanque de Empresas Públicas de Cundinamarca. También fueron enviados equipos de Bomberos de Facatativá, Tenjo y Madrid, junto con integrantes de la Defensa Civil de Soacha y Bojacá.

Bomberos mantiene seguimiento a los incendios

El municipio de Mosquera mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar los recursos y hacer seguimiento a la evolución de la emergencia en Mondoñedo.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca trabaja con los municipios y organismos de respuesta desplegados en las zonas afectadas.

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