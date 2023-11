Tras 6 horas desaparecido: hallan empresario en los cerros de Bogotá

Recorrido por esta reserva. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Dos inconvenientes de inseguridad se registraron durante el lunes festivo en los cerros orientales de la ciudad. Al costado norte de la zona boscosa capitalina, las autoridades reportaron un robo y una persona desaparecida.

La persona, que duró 6 horas extraviada, era el empresario Carlos Ríos, que fue rescatado por la Policía de Bogotá y Bomberos de Bogotá con la ayuda de cámaras de calor y dispositivos de última generación.

Así lo dio a conocer la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien además aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia de recorrer esta zona de la capital, únicamente en compañía de los guías del Distrito, y en los horarios y senderos permitidos.

El señor Carlos Ríos se había perdido al salir a caminar por los cerros. Ya lo encontramos y está bien. A Juan Pablo Raba y su familia también nuestra solidaridad.

Los cerros orientales tienen rutas y horarios con dispositivos de seguridad y guías precisamente para evitar riesgos… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 6, 2023

La desaparición de Carlos Ríos

Cuerpos de Bomberos de Bogotá y la Policía de Bogotá, al mando de la general Sandra Hernández, adelantan labores de búsqueda en la zona para dar con el paradero del empresario Carlos Ríos, quien se encuentra desaparecido desde las 5:00 A.M. A esa hora, dicen sus familiares, Ríos habría salido de su vivienda con rumbo a los cerros, en donde no planeaba pasar más de tres horas, en tanto planeaba regresar hacia las 8:00 A.M.

Sin embargo, las horas transcurrieron y el empresario no regreso a su casa. La comunicación por su celular tampoco fue posible y su familia, luego de tratar de localizarlo por sus medios, debió acudir a la policía para recibir ayuda. Asimismo, efectivos de bomberos de Bogotá acudieron al lugar para dar apoyo a los uniformados.

Pese a que algunas denuncias apuntan a que en ese punto de los cerros orientales ocurrieron algunos atracos masivos a deportivos y transeúntes, lo cierto es que aún no hay una hipótesis o conexión probada entre la desaparición de Ríos y el robo al actor Juan Pablo Raba.

El atraco a Juan Pablo Raba

Este último incidente, también en la zona norte de los cerros, se trató del robo que cinco personas efectuaron al actor Juan Pablo Raba cuando caminaba en horas de la mañana con su familia. Según el relato del actor en sus redes sociales, el grupo de individuos lo abordó a él para quitarle sus pertenencias en uno de los senderos del cerro. Al parecer, el actor habría forcejeado con los delincuentes, por lo cual fue golpeado, sin importar que se encontraba en presencia de sus dos hijos menores de edad.

Por fortuna, el actor solo presentó algunos rasguños en su rostro, a la par que ningún miembro de su familia resultó herido. Los ladrones, que huyeron del lugar y no han sido identificados, solo pudieron despojarlo de su celular y otras pertenencias de valor que tenía en ese momento el reconocido actor.

