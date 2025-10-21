Inhibidores de señal y 13 capturados: frustran robo a bodega en Fontibón

Entre los elementos que les incautaron a los 13 involucrados, destaca un inhibidor de señal, dispositivo usado para bloquear comunicaciones y evitar llamadas a líneas de emergencia, lo que sugiere un nivel de planeación más elaborado que el de un robo común. Foto: MEbog

Trece personas fueron capturadas en las últimas horas mientras intentaban robar una bodega textil en el sector de Granjas de Techo, en la localidad de Fontibón. La intervención se logró tras un reporte ciudadano que evitó lo que habría sido un robo millonario en mercancía y maquinaria.

De acuerdo con las autoridades, dos personas fueron sorprendidas frente al establecimiento con señales de haber forzado el acceso. Su actitud levantó sospechas entre los uniformados, quienes decidieron verificar el lugar. En el interior del inmueble encontraron a once personas más que ya habían comenzado a manipular y apilar rollos de tela, presuntamente con la intención de cargarlos en vehículos aún no identificados.

La hipótesis de los investigadores apunta a que las personas ubicadas afuera actuaban como campaneros, encargados de alertar sobre la presencia policial. En el lugar también fue hallado un inhibidor de señal, un dispositivo usado para bloquear comunicaciones y evitar llamadas a líneas de emergencia, lo que sugiere un nivel de planeación más elaborado que el de un robo común.

“A través de una llamada, uniformados del CAI Granja, son advertidos por la comunidad de la comisión de un posible hurto en una bodega. Realizando actividades de patrullaje se identificaron a dos ciudadanos sospechosos. Pidiendo el apoyo del GOES, al llegar al lugar de los hechos se evidencia la comisión de la conducta punible, logrando la captura de 12 ciudadanos colombianos y un ciudadano extranjero”, confirmó el comandante encargado de la estación de Policía de Fontibón, mayor Andrés Beltrán.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por el delito de hurto agravado.

Aunque el caso terminó sin víctimas ni violencia directa, el intento de robo se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a comerciantes y vecinos del sector. La En el sector de Granjas de Techo, donde se concentran varias bodegas de almacenamiento y distribución de productos textiles, se han denunciado varios hurtos similares en los últimos años.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las autoridades analizan si los capturados hacen parte de una estructura organizada que habría ejecutado otros robos similares en la capital. Por otro lado, no se descarta que el grupo haya contado con información interna o seguimiento previo a las actividades de la bodega.

En lo corrido del año, la localidad de Fontibón ha reportado una disminución de los casos de hurto a comercio. Sin embargo, este intento frustrado muestra que las bandas no han desaparecido, sino que han cambiado sus métodos.

La comunidad pide mayor vigilancia en horas de la madrugada y mejores condiciones de seguridad en las zonas industriales, donde la actividad continúa incluso fuera del horario comercial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.