Inicia en noviembre las obras de espacio público del futuro Triángulo de Bavaria

La Alcaldía de Bogotá anunció el inicio de las obras de lo que será el futuro proyecto de Renovación Urbana, bautizado como ‘Triángulo Bavaria’. Lo que antes era un 80% de inmuebles como bodegas, plantas de producción y locales comerciales y el 20% restante de oficinas, parqueaderos y salones para eventos, se convertirá en una ciudadela donde se construya vivienda para todos los sectores de la población y áreas verdes.

Desde uno de los puntos del predio, el primer mandatario de Bogotá, informó este viernes que las obras de la etapa uno arrancarán en la primera semana de noviembre. Esto, incluye la adecuación de 14 mil de los 69 mil metros cuadrados de espacio público (corredores verdes, redes de acueducto y energía, siembra de árboles, malla vial y ciclorutas renovadas) y que será visible para la ciudadanía, si nada cambia, a mediados de mayo de 2027.

“Este proyecto representa una apuesta por aportar a la seguridad y reducción de problemáticas en el sector como: basuras, arrojo de escombros, presencia de cambuches entre otros, al tiempo que, generamos bienestar y calidad de vida con más y mejor espacio público”, sentenció la directora del DADEP, Lucia Bastidas.

¿En qué consiste el proyecto?

El Plan Parcial de Renovación Urbana, ‘Triángulo Bavaria’, estará ubicado entre la Avenida las Américas, la carrera 36, la carrera 30, la Avenida Calle 19 y la Calle 22. Una ubicación estratégica que facilita el transporte para conectar con cada punto de la ciudad y tendrá como cercanía al futuro Regiotram y la Troncal de la calle 13.

En un espacio de 78 hectáreas, habrá viviendas, comercio y servicio, rodeado de 22,22 hectáreas de bosque, como lo exigieron por tres años ambientalistas, comunidades vecinas y juntas de acción comunal, cayéndose en su momento el plan parcial adoptado durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa y modificándose en 2021.

“En principio plantaremos 280 árboles que nos permitan crear un corredor de conexión biológica entre las Av. Américas y la Calle 19″, detalló la directora del Jardín Botánico, María Claudia García.

De esta manera, en este predio público (70%)-privado (30%) se proyecta más de 5 mil 700 unidades de viviendas nuevas, de las cuales 3.052 serán VIS y VIP, además de 35.306 m² de comercio, 48 mil m² de equipamientos públicos, 16mil m² de servicios, así como 1.500 metros renovados de malla vial y ciclorrutas.

La ejecución total de las obras urbanísticas del Triángulo de Bavaria se estima duren al menos 20 años.

