Vacuna contra el herpes zóster no será cubierta por el sistema público: ¿por qué?

El Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político para hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 763 de 2020 que ordenó a la administración distrital realizar un estudio para viabilizar la incorporación de la vacuna contra el virus del Herpes Zóster de manera gratuita a la población mayor de 50 años dentro del esquema de vacunación del Distrito.

La cabildante, María Clara Name y una de las ponentes, argumentó que resulta prioritario financiar su pago, pues los gastos en salud superan hasta el 40 % de la capacidad de pago de los hogares. “Esta es una oportunidad para que la Secretaría de Salud cuente con una guía específica para el manejo del Herpes Zóster, lo que representa un reconocimiento para que Bogotá lidere estrategias de prevención, promoción de hábitos saludables y articulación con las entidades prestadoras de salud para fortalecer la atención de esta enfermedad”, sentenció.

Y es que datos la Secretaría de Salud, entre los años 2023 y 2024, dan cuenta que esta enfermedad se ha manifestado en 25.383 casos. La inquietud está en que 4.875 pacientes tuvieron trastornos de los nervios craneales relacionados con enfermedades clasificadas en otra parte, una complicación que puede presentarse debido al virus del Herpes Zoster. En relación con las atenciones brindadas a la población bogotana diagnosticada con Herpes Zoster, el 54% 32.458 casos correspondieron a mujeres, mientras que el 45,9% 27.604 fueron para hombres.

Cabe recordar que según la Organización Mundial de la Salud, el herpes zoster es una erupción cutánea dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela-zóster (VVZ), el mismo virus que provoca la varicela. Este virus afecta en mayor medida a las personas mayores de 50 años y se manifiesta con una erupción cutánea muy dolorosa. Si bien no es contagioso, se puede transmitir el virus de la varicela-zóster (VVZ) a alguien que nunca haya tenido varicela ni se haya vacunado contra esa enfermedad.

La vacuna es entonces la manera más segura y eficaz de prevenirla. Sin embargo, actualmente solo se puede aplicar si el paciente asume un costo, de cada dosis (2 en total), entre los $950 mil a $1.050.000.

Distrito no asumirá la gratuidad de la vacuna

Durante el debate de control político, el secretario de Salud, Gerson Bermont, indicó que pese a encontrar la validez y pertinencia médica del biológico, su incorporación no será posible a través del sistema público debido a su elevado costo y el limitado impacto poblacional que tendría su aplicación.

Además, indicó que la enfermedad, aunque dolorosa y con impacto en la calidad de vida, no presenta una alta tasa de mortalidad. “Aunque la eficacia es del 86%, el análisis económico demuestra que su adquisición no es viable para una política pública. Ningún otro sistema de salud del mundo la ha adoptado por este motivo”, añadió Bermont.

A la par, indicó que dicha responsabilidad de incorporar nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social. Los cuales, según el secretario, respaldan la decisión de no incluir la vacuna, sino fortalecer las estrategias de prevención y educación frente al virus.

¿Entonces, qué medidas tomarán?

El secretario Bermont, indicó que la Secretaría de Salud elaborará guías con recomendaciones dirigidas a los pacientes con mayor riesgo, “con el fin de fortalecer la prevención y el manejo oportuno de esta enfermedad”.

Finalmente, la concejal María Clara Name solicitó no dejar de lado el explorar distintos mecanismos de financiación en conjunto con otras entidades, con el objetivo de garantizar el acceso a la vacuna para las personas que la necesiten y evitar que queden desprotegidas.

