Publicidad

Home

Bogotá

“Iniciará acciones legales contra quienes lo acusaron falsamente”: abogado de Gail Grant

El abogado de Gail Grant, estadounidense que quedó inmerso en una polémica por un supuesto abuso que no sucedió, habló con El Espectador.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de junio de 2026 - 09:25 p. m.
Las autoridades detuvieron al norteamericano, quien posteriormente fue dejado en libertad tras comprobarse que no hubo ningún abuso sexual.
Las autoridades detuvieron al norteamericano, quien posteriormente fue dejado en libertad tras comprobarse que no hubo ningún abuso sexual.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una vez en libertad, Gail Grant, norteamericano señalado de un supuesto abuso ocurrido que fue desmentido tanto por las autoridades locales, como por el ICBF, anunció que iniciará acciones legales en contra de las personas que se apuraron a señalarlo de cometer vejámenes contra un menor. Esto dijo su abogado.

Lea más:“Al parecer no violó a ninguno de sus hijos”: presidente Petro por supuesto abuso en Bogotá

Todo comenzó la tarde del domingo 14 de junio, cuando en redes sociales comenzó a circular un video grabado por residentes de un conjunto residencial ubicado en Usaquén (norte de Bogotá). En estas, un hombre parecía interactuar con un menor. Mediante gritos, los vecinos intentaron impedir un supuesto abuso que, según creyeron, ocurría en el balcón a la vista de todos.

Tras la alerta de los ciudadanos, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar para atender la situación. Llamó la atención que en dicho apartamento se encontraron tres menores. Allí es cuando se difundió una versión en la que el señalado, un norteamericano que está en proceso de adoptar a los tres niños (de 4, 7 y 15 años), habría cometido algún delito sexual, versión que descartan por completo las autoridades.

¿Qué pasó realmente?

Mientras el ciudadano norteamericano fue detenido por unas horas, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro informó que el hombre no habría “violado a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

El jefe de Estado explicó que el hombre “sacó (al niño) al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender (al menor)”.

Frente a las versiones entregadas por distintas autoridades sobre lo sucedido con el menor, Fabio Humar, defensor del ciudadano norteamericano, indicó que, según la información de su cliente, el niño fue sacado del lugar porque estaba atravesando una “rabieta producto de una pelea con su hermano”.

“Lo sacaron a que se refrescara un poco”, señaló el abogado a este medio. También afirmó que Grant comprendió en todo momento lo que ocurría, pues entiende y habla español de manera aceptable.

Iniciará acciones legales

El defensor sostuvo que durante la actuación de las autoridades no se presentaron irregularidades, pero aún así anunció que su cliente iniciará acciones legales contra las personas que lo señalaron falsamente de abusar de un menor. Para ello, explicó, recopilarán pruebas como videos en poder de la Fiscalía, testimonios y publicaciones realizadas en redes sociales.

Incluso, el abogado advirtió que quienes hayan formulado acusaciones falsas podrían enfrentar consecuencias penales. “Podrían ir presos”, indicó a este diario.

Por ahora, señaló que no se ha hablado de una eventual reparación económica o pública, pero confirmó que ya se encuentran reuniendo elementos probatorios para determinar a quiénes denunciarán formalmente por falsa denuncia.

Respecto al proceso de adopción de los tres niños, el abogado aseguró que Grant mantiene su intención de continuar con el trámite y descartó cualquier posibilidad de desistir. “No, de ninguna manera”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Fiscalía

presunto abuso sexual

ICBF

 

MARIA ESCORCIA(2246)Hace 15 minutos
Entiendo a las señoras que dieron la alerta, se equivocaron, pero el video era claro en la inexistencia de estar ante un abuso o violencia sexual y aún así muchos ciegos, siguieron con la equivocación. Petro uno de ellos con agilidad para juzgar y no solicitar investigaciones. Afortunadamente no lo lincharon, dada también la proclividad del colombiano a la violencia y a no dejar actuar a las autoridades. Muchas lecciones, una, a aprender a analizar y no dejarse guiar por la violencia.
Guillermo(n5sqs)Hace 26 minutos
Este es el ejemplo clásico de la "desinformación", en la cual ya los colombianos tenemos amplia experiencia en todas las materias. No todo lo que parece ser, puede ser en realidad. Es más fácil el linchamiento que el razonamiento. Lecciones aprendidas.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.