“Iniciará acciones legales contra quienes lo acusaron falsamente”: abogado de Gail Grant

Las autoridades detuvieron al norteamericano, quien posteriormente fue dejado en libertad tras comprobarse que no hubo ningún abuso sexual. Foto: Cortesía

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Una vez en libertad, Gail Grant, norteamericano señalado de un supuesto abuso ocurrido que fue desmentido tanto por las autoridades locales, como por el ICBF, anunció que iniciará acciones legales en contra de las personas que se apuraron a señalarlo de cometer vejámenes contra un menor. Esto dijo su abogado.

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Todo comenzó la tarde del domingo 14 de junio, cuando en redes sociales comenzó a circular un video grabado por residentes de un conjunto residencial ubicado en Usaquén (norte de Bogotá). En estas, un hombre parecía interactuar con un menor. Mediante gritos, los vecinos intentaron impedir un supuesto abuso que, según creyeron, ocurría en el balcón a la vista de todos.

Tras la alerta de los ciudadanos, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar para atender la situación. Llamó la atención que en dicho apartamento se encontraron tres menores. Allí es cuando se difundió una versión en la que el señalado, un norteamericano que está en proceso de adoptar a los tres niños (de 4, 7 y 15 años), habría cometido algún delito sexual, versión que descartan por completo las autoridades.

¿Qué pasó realmente?

Mientras el ciudadano norteamericano fue detenido por unas horas, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro informó que el hombre no habría “violado a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

El jefe de Estado explicó que el hombre “sacó (al niño) al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender (al menor)”.

Frente a las versiones entregadas por distintas autoridades sobre lo sucedido con el menor, Fabio Humar, defensor del ciudadano norteamericano, indicó que, según la información de su cliente, el niño fue sacado del lugar porque estaba atravesando una “rabieta producto de una pelea con su hermano”.

“Lo sacaron a que se refrescara un poco”, señaló el abogado a este medio. También afirmó que Grant comprendió en todo momento lo que ocurría, pues entiende y habla español de manera aceptable.

Iniciará acciones legales

El defensor sostuvo que durante la actuación de las autoridades no se presentaron irregularidades, pero aún así anunció que su cliente iniciará acciones legales contra las personas que lo señalaron falsamente de abusar de un menor. Para ello, explicó, recopilarán pruebas como videos en poder de la Fiscalía, testimonios y publicaciones realizadas en redes sociales.

Incluso, el abogado advirtió que quienes hayan formulado acusaciones falsas podrían enfrentar consecuencias penales. “Podrían ir presos”, indicó a este diario.

Por ahora, señaló que no se ha hablado de una eventual reparación económica o pública, pero confirmó que ya se encuentran reuniendo elementos probatorios para determinar a quiénes denunciarán formalmente por falsa denuncia.

Respecto al proceso de adopción de los tres niños, el abogado aseguró que Grant mantiene su intención de continuar con el trámite y descartó cualquier posibilidad de desistir. “No, de ninguna manera”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

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