“Al parecer no violó a ninguno de sus hijos”: presidente Petro por supuesto abuso en Bogotá

El hombre fue capturado y permanece en el búnker de la Fiscalía. Foto: Cortesía

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Luego de que tres menores de 4, 7 y 15 años recibieran atención en salud integral e interdisciplinaria por una denuncia ciudadana de presunto abuso sexual contra uno de ellos, este lunes se revelaron nuevos detalles de lo sucedido.

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A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro informó que, al parecer, el hoy ciudadano estadounidense capturado tras la denuncia no habría “violado a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

El jefe de Estado explicó que “sacó (al niño) al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender (al menor)”.

Horas antes, de manera preliminar, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseveró en entrevista con Noticias Caracol que se descartaría violencia sexual física, basado en exámenes y entrevistas con el menor. Aun así, fue enfática en señalar que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual”, por lo que continúa la investigación, a la espera, también, de los resultados de Medicina Legal.

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Cáceres también reiteró, a través de su cuenta en X, que el reporte preliminar del bienestar de los menores “es de tranquilidad. Sin embargo, hay que esperar a las entidades investigadoras y los resultados“.

Aun así, agradeció “nuevamente la indignación frente a una válida preocupación ciudadana por un presunto abuso; la alerta siempre es buena”, concluyó la directora.

Los niños están bajo protección del ICBF

Ese mismo domingo 14 de junio, los tres hermanos fueron trasladados en una ambulancia y acompañados por personal asistencial y una profesional en psicología hasta el Hospital Simón Bolívar. Así lo informó este lunes la Subred Norte de la Secretaría de Salud al término de la atención.

A través de un comunicado, la entidad distrital detalló que activaron la ruta de atención integral bajo sospecha de código blanco. “Desde el momento del ingreso se contó con la presencia de la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación”, señalaron.

La asistencia médica, entonces, se basó en valoraciones interdisciplinarias que incluyeron pediatras, psiquiatras y trabajo social.

En paralelo, para la investigación judicial, la SubreNorte acotó que a los niños les practicaron exámenes médico-legales, así como la habilitación “de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía”. “Los resultados de la atención, de carácter reservado, fueron entregados al ICBF, responsable de su custodia y restablecimiento de sus derechos (...) quien adoptará las medidas pertinentes. Mientras que Medicina Legal continuará con las valoraciones”.

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Tras las atenciones integrales en salud, la SubreNorte informó que los tres hermanos ya fueron dados de alta y fueron entregados al ICBF “en el marco de las medidas orientadas a salvaguardar su bienestar”, concluyeron.

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