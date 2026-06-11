Inició instalación de vigas del primer puente del RegioTram de Occidente

Las primeras vigas fueron instaladas sobre el río Checua, entre Facatativá y Madrid, como parte de las obras del RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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El RegioTram de Occidente alcanzó un nuevo hito en su construcción. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el inicio de la instalación de las vigas prefabricadas del primero de los cinco puentes que harán parte del trazado suburbano del sistema férreo que conectará a Bogotá con varios municipios de la Sabana Occidente.

Los trabajos se desarrollan sobre el río Checua, en límites entre Facatativá y Madrid. Allí comenzó el izaje de las estructuras que conformarán uno de los pasos más importantes del corredor, considerado el primer tren regional de pasajeros del país.

Según explicó el mandatario departamental, la estructura tendrá una longitud total de 102 metros, incluidos los aproches, y un ancho de tablero de 9,54 metros. Además, está cimentada sobre 16 pilotes de 80 centímetros de diámetro y 32 metros de profundidad, mientras que la superestructura contará con tres vigas prefabricadas.

De manera paralela, los trabajos continúan avanzando en el corredor férreo. Actualmente ya existe un kilómetro de vía conformada a ambos lados de este paso, donde posteriormente se instalarán los rieles y las traviesas que soportarán el paso de los trenes.

“En este momento izamos las vigas prefabricadas sobre el río Checua, límites entre los municipios de Facatativá y Madrid, uno de los cinco puentes que construiremos en el tramo suburbano del proyecto RegioTram de Occidente”, señaló Rey.

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El RegioTram de Occidente contará con 17 estaciones, de las cuales 11 estarán ubicadas en Bogotá. La línea conectará a la capital con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se movilizan entre estos territorios.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema tendrá capacidad para movilizar cerca de 130.000 pasajeros al día, consolidándose como una de las apuestas de infraestructura y movilidad más importantes para Bogotá y Cundinamarca.

Mientras las obras avanzan sobre el corredor férreo, el proyecto se acerca a su objetivo: ofrecer una alternativa de transporte para miles de personas que cada día se desplazan entre Bogotá y los municipios de la Sabana Occidente.

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