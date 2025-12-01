Inició última recarga de pasajes gratis en Transmilenio: ¿cómo saber si es beneficiario?

Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el inicio del último mes del año, comenzó el onceavo ciclo de recargas de pasajes gratis de Transmilenio. Para este mes, el Distrito destinó más de $10.000 millones, completando una inversión en lo corrido del 2025, de $134.800 millones, para garantizar el beneficio a más de 764.000 personas.

Lea más: Descubren bodega en Los Mártires con más de 4 mil botellas de licor adulterado

Este programa forma parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y está dirigido inicialmente a personas con discapacidad, personas mayores de 62 años y hogares en situación de pobreza.

Para recibir y activar los pasajes es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, documento que identifica a cada persona y permite cargar los pasajes correspondientes según su perfil.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Con el fin de verificar si usted o algún miembro de su núcleo familiar es beneficiario, podrá ingresar a la página web. Ahí podrá consultar si es beneficiario con su documento de identidad y el número de su tarjeta TuLlave personalizada.

De la mano, podrá obtener información a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la línea 601 380 8330, opción 6 o acercarse a cualquiera de las 16 subdirecciones locales.

¿Cómo recargar los pasajes gratis?

En las taquillas de Transmilenio:

Presentar la tarjeta personalizada.

Solicitar la activación de los pasajes gratuitos.

Los pasajes se cargarán según el perfil del usuario.

En los puntos de carga automáticos con pantalla:

Insertar la tarjeta personalizada.

Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar convenio”.

La máquina realizará la recarga automáticamente según su perfil

¿Qué grupos del Sisbén serán beneficiarios?

¿Este subsidio reemplaza los descuentos tarifarios actuales de personas mayores y Sisbén?

Sí. Una vez que se active el nuevo esquema de subsidios, los descuentos en tarifas actuales serán reemplazados por los pasajes gratuitos que se precargarán en las tarjetas TuLlave. Las personas que actualmente tienen descuentos tarifarios seguirán disfrutando de estos durante el mes de enero hasta que comiencen a recibir los pasajes gratuitos.

¿Estos cambios aplican para el subsidio de transporte escolar, a cargo de la Secretaría de Educación o el subsidio a víctimas del conflicto armado?

No. Los beneficios actuales para estudiantes de colegios oficiales, víctimas del conflicto armado y otros grupos poblacionales, se mantendrán y son independientes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.