Descubren bodega en Los Mártires con más de 4 mil botellas de licor adulterado

En una actividad de registro y allanamiento, la SIJIN, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales e Invima, incautó 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando como whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

El operativo se realizó en horas de la madrugada a una bodega ubicada en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, donde los investigadores habían establecido como exhibían las botellas de licor original para despistar a las autoridades, pero, en realidad las juntaban con licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio.

Con este allanamiento, la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes delictivas en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública, pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte.

En lo corrido del año 2025, la Policía ha capturado 25 personas por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Asimismo, han logrado la incautación de más de 6 mil botellas de licor adulterado.

¿Cómo identificar un licor adulterado?

En Bogotá y Cundinamarca, por normativa, todo licor distribuido en la capital y municipios del departamento, deben tener los sellos y calcomanías de autorización de comercialización emitidos por la Empresa de Licores de Cundinamarca, así que:

1. Revise el código QR de la etiqueta y verifique el número consignado en esta coincida con la consulta virtual de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

2. La capacidad del producto

3. Código de barras

4. Nombre del producto

5. Grado alcoholimétrico

6. La estampilla debe estar pegada, en buen estado, al cuello de la botella

7. Compra licor es sitios seguros y autorizados.

Por su parte, la Secretaría de Salud recomienda:

Revise que la botella o empaque no haya sido manipulada y que no tengan golpes o abolladuras.

2. La tapa debe estar fija y sin goteos.

3. Verifique que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados. No deben estar rotos o presentar mal aspecto.

4. Si el envase de la bebida alcohólica es de cartón con cubierta en aluminio, revise que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

5. Observe que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor. La manera correcta es revisar la botella a contraluz, así puede identificar que el líquido este libre de residuos o cuerpos extraños que no debe contener.

6. La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto. También debe indicar la fecha de vencimiento y contar con el registro sanitario del Invima.

7. Si sospecha de alguna inconsistencia en la botella de la bebida alcohólica, no la consuma.

Ante cualquier síntoma como visión borrosa, desorientación o malestar inusual después de ingerir alcohol, la recomendación es llamar al 123 o acudir a un centro de salud. En una temporada, donde aumenta el consumo y también la circulación de productos adulterados, el Distrito recuerda que una decisión de compra consciente puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una emergencia.

