Inmovilizan en Cajicá a vehículo que intentó cruzar puente peatonal en Bogotá

De acuerdo con el concejal Juan David Quintero, el responsable debe responder por más de 8 millones en multas solo en ese spark y casi 36 millones en los demás carros que tiene en su poder. Foto: Archivo Particular

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En un operativo conjunto entre la Policía y autoridades de tránsito, fue inmovilizado en el municipio de Cajicá el Chevrolet Spark azul que se volvió viral en redes sociales luego de que intentaran pasarlo por un puente peatonal en Bogotá. El responsable del vehículo, además, publicó mensajes retadores contra las autoridades distritales alardeando su peligroso comportamiento al volante.

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La inmovilización fue celebrada por el concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien expuso el caso y confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales:

“Final feliz. Este sujeto debe responder por más de 8 millones en multas SOLO en ese Spark y casi 36 millones en los demás carros que tiene en su poder... sin saber si de verdad los compró”, señaló el cabildante.

Tras semanas de denuncias por las maniobras peligrosas y el desafiante comportamiento en plataformas digitales, uniformados e inspectores de tránsito interceptaron el automóvil. Durante la diligencia, la persona que se encontraba al volante aseguró no haber sido quien realizó la maniobra sobre la estructura peatonal, versión que está bajo verificación de las autoridades.

Se espera que en las próximas horas la inspección de tránsito de Cajicá entregue el reporte oficial sobre las causales directas del procedimiento y la liquidación definitiva de los comparendos pendientes.

El antecedente que desató la indignación ciudadana

El caso que terminó con la inmovilización del vehículo en Cajicá se originó el pasado 20 de julio de 2026, cuando un video difundido en redes sociales captó al Chevrolet Spark azul intentando cruzar la estructura peatonal ubicada en la Avenida Carrera 68 con Avenida Calle 26, en el occidente de Bogotá.

Las imágenes causaron indignación generalizada por varios detalles que evidenciaron premeditación:

Placas cubiertas: El automóvil transitó por el corredor peatonal con las matrículas ocultas para evitar la identificación electrónica por cámaras fotomulta.

Producción para redes sociales: Varios usuarios y autoridades señalaron que la maniobra fue grabada desde múltiples ángulos, lo que sugirió una acción planificada para generar contenido viral.

Omisión de control: En los videos se observa cómo una patrulla motorizada de la Policía transitó a pocos metros del lugar sin percatarse de la infracción en el momento exacto en que ocurría.

La maniobra provocó el rechazo de diversos sectores políticos del Distrito. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó al conductor como un “salvaje al volante” y solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificarlo, mientras que el presidente del Concejo Humberto Amín exigió sanciones ejemplares señalando que “de Bogotá no se burlan”.

A partir de ese episodio, la Secretaría de Movilidad y la Policía iniciaron el rastreo del vehículo que culminó con su ubicación e inmovilización en la Sabana Norte.

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