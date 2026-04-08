Inseguridad en Chapinero: asalto a mano armada en un café a plena luz del día

Atraco a mano armada en la localidad de Chapinero Foto: Archivo particular

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Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la localidad de Chapinero en la tarde de este lunes 7 de abril. Hacia las 3:30 p. m., un hombre armado ingresó a un café ubicado en la zona alta del sector para despojar de sus pertenencias a los clientes que se encontraban en el establecimiento.

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Según registros de cámaras de seguridad del local ubicado en la calle 54 con carrera 4, el asaltante, que vestía chaqueta azul y gorra, intimidó a los comensales con gritos y amenazas directas pasadas las 3:20 p.m. En cuestión de segundos, el sujeto hurtó teléfonos celulares, billeteras, dinero en efectivo y un computador portátil. Mientras algunas personas intentaban calmar al delincuente para evitar una tragedia, al menos tres ciudadanos lograron abandonar el local al percatarse del asalto.

Tras cometer el hurto, el responsable huyó en una motocicleta que lo esperaba afuera del lugar con un cómplice. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este incidente.

El evento ha reavivado las críticas de los residentes y usuarios de la zona alta de Chapinero. A través de redes sociales, ciudadanos han manifestado su impotencia ante lo que consideran una falta de presencia institucional, señalando que los robos en calles, edificios y locales comerciales se han vuelto recurrentes en este punto de la ciudad.

#BOGOTÁ. Sobre las 15:30h, de hoy 07ABR, sujeto armado ingresó a un café ubicado en la zona alta de la loc/Chapinero y atraco varias clientes. En videos de seguridad se evidencia como intimidó a las víctimas para robarle sus pertenencias, celulares, portátiles y dinero en… pic.twitter.com/vsBStTKvP7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 7, 2026

Un gremio bajo asedio

En los últimos tres meses, al menos siete cafeterías de Chapinero han sido víctimas de hurtos. A diferencia del robo a clientes reportado este lunes, otra modalidad recurrente es el saqueo de equipos especializados: una banda organizada ha logrado sustraer máquinas capuchineras valoradas en hasta COP 50 millones.

De acuerdo con las denuncias, estos grupos delincuenciales operan con conocimiento técnico, ingresando a los locales para desconectar los equipos más costosos y, en ocasiones, manipulando las cámaras de seguridad para evitar ser rastreados.

El llamado de los comerciantes

La repetición de estos incidentes ha generado una profunda preocupación por la sostenibilidad de los negocios en el sector. Propietarios de establecimientos manifiestan que la situación se ha vuelto insostenible y exigen a la Policía Metropolitana una respuesta efectiva que vaya más allá de los patrullajes ocasionales.

La comunidad solicita vigilancia constante y una coordinación estratégica con las autoridades para identificar a los responsables de estos robos que, además de los objetos personales de los clientes, están afectando el patrimonio esencial de los locales de café en Bogotá en una zona que, pese a su alta actividad comercial, sigue siendo blanco de la delincuencia.

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