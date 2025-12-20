Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Inspección en Doña Juana destapa presuntas fallas laborales y agita debate sobre las basuras

El Ministerio del Trabajo reveló algunas irregularidades evidenciadas durante una visita al relleno sanitario.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
20 de diciembre de 2025 - 12:20 a. m.
Si bien Bogotá ha avanzado en campañas de reciclaje, aprovechamiento y economía circular, aún persisten desafíos.
Si bien Bogotá ha avanzado en campañas de reciclaje, aprovechamiento y economía circular, aún persisten desafíos.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

No es la primera vez que el relleno de Doña Juana está en la mira del debate público debido a las problemáticas asociadas a su funcionamiento. Debido a las miles de toneladas que entran al día a sus lindes, las cuales exceden su capacidad, la emisión de gases tóxicos y otros riesgos asociados al relleno para sus vecinos y la ciudadanía ya han sido ampliamente denunciados.

Sin embargo, para esta oportunidad, el nuevo revés para el relleno viene del Ministerio del Trabajo. Una inspección reciente de la cartera laboral evidenció presuntas fallas en materia de seguridad y salud laboral que afectan a más de 250 trabajadores del complejo.

Más información sobre Bogotá: “Un ritmo, muchas voces”: el espectáculo navideño que llega por primera vez al sur de Bogotá.

Durante la visita del ministerio, que realizó sin previo aviso, las autoridades identificaron desactualización del reglamento interno, presuntos incumplimientos de la convención colectiva y deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que algunas de estas situaciones pueden poner en riesgo la integridad de los empleados y anunció la construcción de un plan de mejoramiento con participación de la empresa operadora y las organizaciones sindicales.

La advertencia del ministerio llega en un momento especialmente delicado en materia de aseo, tanto para el Distrito, como para la ciudad.

Por un lado, en febrero del año entrante, se vencerá la licitación actual con la que se rige el modelo de basuras en la ciudad, sin que todavía se conozca a ciencia cierta cómo seguirá operando el aseo en Bogotá después de esta fecha.

Del mismo modo, el relleno de Doña Juana podría estar llegando a límite de su vida útil de acuerdo con la opinión de expertos en la materia, por lo cual la ciudad deberá idear otra manera de disponer de los residuos sólidos al mediano plazo.

No obstante, también desde la mirada de los expertos, seguir pensando en otro relleno sería insistir en una solución que ha trasladado durante años los impactos ambientales y sociales a sectores de estratos medio y bajo, normalizando la pestilencia, el riesgo y la desigualdad territorial.

De momento no hay un pronunciamiento del operador del relleno, ni de las autoridades Distritales, sobre los hallazgos del ministerio y las posibles sanciones en caso de hacer caso omiso a las advertencias de la cartera de Trabajo.

De hecho, el propio ministerio declaró que convocará a mesas de trabajo entre las partes involucradas con el fin de concretar acuerdos que resuelvan las falencias identificadas durante la inspección.

Le puede interesar: Indignación en Bogotá por arrojo de tubos con sangre y jeringas en plena vía pública.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Doña Juana

Basuras en Bogotá

Relleno sanitario

Ministerio del Trabajo

Seguridad laboral

Gestión de residuos

Medio ambiente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.