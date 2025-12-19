“Un ritmo, muchas voces”: el espectáculo navideño que llega por primera vez al sur de Bogotá

El espectáculo “Un ritmo, muchas voces” engalanará el Parque Tunal con lo mejor del show de luces y puesta en escena teatral. Foto: Secretaría de Cultura

La magia de la Navidad llega a todos los rincones de Bogotá, de la mano de los eventos públicos que promueve el Distrito. Para el caso del sur de la ciudad, localidades como Tunjuelito, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe tendrán a contados minutos una de las joyas navideñas en materia de espectáculos.

Por primera vez, el sur de Bogotá será escenario de un espectáculo navideño de gran formato. El Parque Metropolitano El Tunal acogerá “Un ritmo, muchas voces”, una puesta en escena que convierte la Navidad en un relato colectivo, donde la comunidad, la música y la memoria urbana se encuentran a cielo abierto.

La historia gira en torno a Marcelo, un niño inventor que pasa la Navidad solo mientras sus padres trabajan. La celebración cambia cuando sus primos convocan a los vecinos del barrio y, poco a poco, el parque se transforma en un escenario monumental gracias al uso de música en vivo e imágenes icónicas de la ciudad.

Los recuerdos del niño cobran vida con escenas visuales que mezclan sonidos ochenteros y ritmos colombianos, hasta que la fiesta termina por reunir a toda la comunidad en una Navidad construida entre todos.

Hora y lugar

El espectáculo “Un ritmo, muchas voces” se presenta en el Parque Metropolitano El Tunal, en el sur de Bogotá, del 17 al 23 de diciembre de 2025.

Las funciones son gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo, con dos sesiones diarias programadas a las 7:00 p. m. y a las 9:00 p. m., cada una con una duración aproximada de 35 minutos.

Este horario permite a las familias y asistentes planear su visita dentro de la programación navideña del parque y coordinar otros planes culturales en la ciudad.

Recomendaciones

Para quienes asistan, se recomienda llegar con anticipación, especialmente en las noches más concurridas, para asegurar un buen lugar dentro de las zonas habilitadas y aprovechar las actividades adicionales, como la presencia de la Ruta de Acueducto al inicio de cada función, donde el público podrá tomarse fotografías.

Dado que el aforo está limitado, es útil prever el tiempo de traslado y el acceso al parque, especialmente en horas pico navideñas y los fines de semana.

