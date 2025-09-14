Instalarán 390 nuevos reservorios de agua en puntos clave de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca anunció sus planes de fortalecer esta estrategia en las zonas rurales del departamento más golpeadas por las sequías. En 2024 se construyeron 200. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En medio de la incertidumbre hídrica que afecta a varias regiones de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Secretaría de Agrocampesinado de la Gobernación firmaron un convenio para instalar 390 reservorios tipo tanque australiano en municipios bajo la jurisdicción de la CAR.

Esta iniciativa busca mitigar el desabastecimiento de agua que enfrentan comunidades rurales y promover medidas de adaptación al cambio climático, un fenómeno que ha agravado la escasez en los últimos años.

Cada reservorio tiene capacidad para almacenar hasta 35.000 litros de agua lluvia, volumen suficiente para abastecer tanto a hogares como a actividades productivas en zonas vulnerables.

Los tanques serán instalados en cinco provincias del departamento —Alto Magdalena, Sumapaz, Gualivá, Rionegro y Ubaté— a través de un proceso que incluye socialización, selección de beneficiarios, capacitación e instalación.

Con una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos, el proyecto también busca fortalecer la educación ambiental en torno a la conservación del recurso hídrico en sistemas agropecuarios, un paso clave para garantizar la sostenibilidad en la región.

Cabe mencionar que la instalación de reservorios de agua es una medida que, tanto la CAR como la Gobernación realizan desde 2023.

“Con los reservorios llevamos trabajando desde el inicio del cuatrienio. Desde enero del 2024 empezamos a hacer recorridos en las comunidades donde históricamente el abastecimiento de agua en épocas secas representa un lío grande para la producción agrícola, ya sea de pancoger (es decir, cultivos destinados a suplir las necesidades alimentarias de una población determinada, como pueden ser plantaciones de maíz, frijol o plátano, por ejemplo) o de cadenas de comercialización más grandes. Con charlas con la comunidad se identificaron las zonas más impactadas que paradójicamente son las más cercanas al río Magdalena, en el sur del departamento, y arrancamos con la implementación de los reservorios de agua para uso agropecuario”, señaló, en enero de este año, Marcos Barreto García, secretario de agrocampesinado (antigua secretaría de agricultura y desarrollo rural) de Cundinamarca, a propósito de un anuncio similar que buscaba fortalecer la estrategia de reservorios.

Para la construcción de los reservorios, casi todos con una capacidad promedio de 33.000 litros (algunos con menos, dependiendo de las necesidades del terreno) se eligió el modelo de tanque australiano, que a grandes rasgos es un recipiente circular de gran tamaño con salida en la parte inferior cuya estructura circular compuesta de láminas metálicas recubiertas por geomembranas para evitar fugas o filtraciones, es de rápida construcción y su vida útil, de acuerdo al uso y mantenimiento, está estimada en unos 10 años.

