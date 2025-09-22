No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Por fallas en gestión predial del IDU se comprometerían más de $151 mil millones

La Contraloría realizó hallazgos fiscales en el IDU por la compra de 106 predios cuyo proceso de titularidad permanece inconcluso.

Camilo Tovar Puentes
23 de septiembre de 2025 - 02:42 a. m.
Cerramiento en la Avenida 68 con Calle 13 para la adecuación de la troncal de Transmilenio.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una auditoría preliminar realizada por la Contraloría distrital reveló irregularidades en la gestión predial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), afectando a 106 predios y generando retrasos en importantes obras de infraestructura. Los hallazgos ascienden a un total de $151 mil millones, divididos en dos categorías principales.

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
