Por fallas en gestión predial del IDU se comprometerían más de $151 mil millones

Cerramiento en la Avenida 68 con Calle 13 para la adecuación de la troncal de Transmilenio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una auditoría preliminar realizada por la Contraloría distrital reveló irregularidades en la gestión predial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), afectando a 106 predios y generando retrasos en importantes obras de infraestructura. Los hallazgos ascienden a un total de $151 mil millones, divididos en dos categorías principales.

Le puede interesar: Crece riesgo de trata infantil en Bogotá:...