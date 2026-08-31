Intento de feminicidio en Usaquén: menor de 16 años fue apuñalada, al parecer, por su pareja

En Bogotá los feminicidios han disminuido pero las valoraciones por riesgo de ser víctimas, se duplicó este 2026. Foto: (EPA) EFE - Paolo Aguilar

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Con graves heridas y luchando por su vida permanece una adolescente de 16 años tras ser brutalmente agredida con arma blanca en una vivienda de Usaquén, norte de Bogotá. Allegados de la menor denuncian que un joven de 24 años, al parecer pareja de la víctima, le habría propinado cerca de 14 heridas con cuchillo.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda del sector Canaima de Usaquén durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Su familia aseguró que el responsable sería la pareja de la menor:

“Un chico de 24 años fue quien la apuñaló. El padre, al escuchar los gritos alarmantes, intenta defender a la víctima, pero el agresor huyó por una ventana, mientras a ella se la llevan a un hospital”, relató Sebastián Forero, el primo de la menor, en los micrófonos de City Tv.

¿Hubo ocultamiento de pruebas?

Entre los detalles más alarmantes que cuenta la familia de la joven, es que el atacante le habría propinado hasta 14 puñaladas en medio de la agresión.

Pero quizá lo que más frustra a los familiares de la menor, es que el sujeto que causó las heridas intentó huir y, aseguran, alterar la escena para ocultar su conducta feminicida:

“Cuando la niña estaba ya en el hospital, el agresor volvió a la casa, recogió le cuchillo con el que le propinó las heridas, y se volvió a ir”, añadió el familiar.

La autoridades no han confirmado a cabalidad el testimonio de los allegados de la adolescente, pero avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el presunto agresor.

Graves heridas

Sobre el estado de salud de la menor, su primo contó que aún sigue bajo revisión médica y pronóstico reservado, pues las heridas afectaron tanto su rostro como su cabeza y manos.

“Las catorce heridas fueron directamente a la cabeza y el rostro. Tiene una herida abierta en la parte del ojo”, indicó Forero al noticiero.

Mientras las autoridades ubican al agresor, bajo las circunstancias narradas, el sujeto debe responder por el feminicidio en grado de tentativa, el cual se sanciona aplicando la pena prevista para el delito de feminicidio, pero reducida por tratarse de una conducta que no llegó a consumarse.

Si para el feminicidio, la pena va de 250 a 500 meses de prisión, al tratarse de tentativa, se permite una reducción de entre una tercera parte y la mitad de la pena. Esto significa que la pena por tentativa de feminicidio puede ubicarse entre 125 y 333,3 meses de prisión, aproximadamente 10 años y 5 meses a 27 años y 9 meses, dependiendo de las circunstancias del caso y de la dosificación que haga el juez.

Bogotá registra menos feminicidios, pero se duplican las alertas de riesgo

Al revisar las cifras, se tiene que entre el primero de enero y el 30 de abril de este año se tipificaron cinco feminicidios en la capital, frente a siete registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 29 %. Además, durante abril no se reportaron nuevos casos. Los hechos que se registraron este año fueron en Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén.

Pese a la reducción, las valoraciones realizadas por Medicina Legal muestran un panorama distinto. Entre enero y abril de 2026 se realizaron 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, casi el doble de las registradas durante el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 626. La preocupación aumenta al revisar los niveles de riesgo.

Del total de valoraciones realizadas este año, el 43 % fueron clasificadas como de riesgo extremo. Además, los casos catalogados en esta categoría pasaron de 289 a 546 en apenas un año. Las valoraciones con riesgo grave crecieron de 113 a 231; las moderadas pasaron de 162 a 279 y las variables aumentaron de 62 a 198.

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