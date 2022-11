Intolerancia en Transmilenio: mujer golpeó con una botella a conductor

La víctima del hecho resultó con una herida en su frente. Foto: Foto tomada de @DiegoAriasF1 (Twitter)

Un nuevo caso de intolerancia en el sistema de transporte de Bogotá es noticia. Se trata de un hecho que se presentó la mañana de este martes sobre la troncal Caracas, en donde una mujer le propinó un golpe con una botella a un operador de Transmilenio, ocasionándoles serias lesiones en su rostro.

Todo parece indicar que el caso ocurrió luego de que la mujer no se alcanzara a bajar en la estación Avenida Jiménez, en donde el articulado se detuvo como era debido. Luego de que avanzó el vehículo, la mujer discutió con el conductor y lo impactó con la botella en el rostro.

De acuerdo con las autoridades, el hecho no paró en la agresión, pues luego de que el operador del articulado fuera golpeado, este perdió el control del vehículo, lo que provocó que se saliera del carril exclusivo y quedara atravesado en el carril mixto.

“El bus se mantuvo en el paradero, hizo su estacionaria, pero la persona no se bajó. En ese momento llega la Policía, se hace la detención de la persona, llegan los abogados de Transmilenio y llegan a una conciliación, como está establecido en el Código Penal, y por ese motivo no se judicializa a la persona, sino que se accede a una conciliación por las dos partes”, señaló el coronel Jader Llerena, comandante de la Policía de Transmilenio.

