Intolerancia vial en Bogotá: bus del SITP estuvo a punto de arrollar a un motociclista

Los hechos ocurrieron la noche del martes 13 de enero en la localidad de Suba. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escena ocurrida la noche del martes 13 de enero, en una vía concurrida de Suba, podría haber sucedido en cualquier otro punto de Bogotá. Un cruce entre el conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el conductor de una motocicleta terminó convertido en un episodio que vuelve a poner sobre la mesa un problema persistente en la ciudad: la intolerancia entre conductores, la nula disposición al diálogo y la facilidad con la que una discusión en la vía puede escalar hasta terminar propiciando situaciones de alto riesgo.

Le puede interesar: La promesa de nuevos buses eléctricos que no pudo frenar el alza del pasaje de Transmilenio

Según la información conocida hasta el momento, el conductor del bus habría embestido en dos ocasiones a la motocicleta en una vía cercana al sector de Bulevar Niza. El hecho causó alarma entre quienes transitaban por la zona y obligó a la intervención de una ambulancia y de supervisores del sistema de transporte. Si bien no hubo personas lesionadas, las imágenes registradas por un testigo que transitaba por la zona y grabó los hechos dejan ver lo cerca que estuvo el incidente de escalar y convertirse en un caso de atropellamiento.

El video, que circula en redes sociales, muestra el momento en el que el bus le pasa por encima a la motocicleta mientras ambos conductores continúan discutiendo. Segundos después, el bus avanza peligrosamente hacia el motociclista, le pasa a escasos centímetros, y vuelve pasar por encima de la moto, todo esto mientras el testigo grababa el incidente con su teléfono celular. Más allá de la escena puntual, el registro audiovisual evidencia una tensión que se ha vuelto habitual en las calles: la disputa por el espacio, el irrespeto a las normas y la pérdida de control frente al volante.

#BOGOTÁ. Reportan; en la localidad de Suba, pero sin mas información. Se desconoce porque el conductor del bus del SITP tomo la decisión de pasar el pesado vehículo por encima de la motocicleta.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdXt7k pic.twitter.com/2QGlg0V61Y — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 14, 2026

TransMilenio S.A. informó que el caso está bajo investigación y que se conocerán más detalles una vez se esclarezcan las circunstancias puntuales del hecho. Por ahora, no se ha determinado qué originó el enfrentamiento ni si hubo responsabilidades compartidas. Sin embargo, el episodio se suma a una larga lista de conflictos viales que, en muchos casos, no quedan registrados ni llegan a instancias formales.

Mientras la discusión sobre movilidad suele centrarse en obras, flotas y tiempos de desplazamiento, la conducta de quienes usan la vía sigue siendo un eslabón importante en el debate de construcción de una cultura vial fuerte. Como se ve en el video que da cuenta de esta reciente agresión, al final la intolerancia no solo pone en riesgo a quienes se enfrentan, sino también a todos los que circulan alrededor.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.