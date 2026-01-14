Logo El Espectador
Bogotá

Intolerancia vial en Bogotá: bus del SITP estuvo a punto de arrollar a un motociclista

Una discusión entre conductores, que da cuenta de los niveles de violencia en las vías de la capital, estuvo cerca de terminar en tragedia.

Redacción Bogotá
14 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Los hechos ocurrieron la noche del martes 13 de enero en la localidad de Suba.
Foto: Archivo particular
La escena ocurrida la noche del martes 13 de enero, en una vía concurrida de Suba, podría haber sucedido en cualquier otro punto de Bogotá. Un cruce entre el conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el conductor de una motocicleta terminó convertido en un episodio que vuelve a poner sobre la mesa un problema persistente en la ciudad: la intolerancia entre conductores, la nula disposición al diálogo y la facilidad con la que una discusión en la vía puede escalar hasta terminar propiciando situaciones de alto riesgo.

Según la información conocida hasta el momento, el conductor del bus habría embestido en dos ocasiones a la motocicleta en una vía cercana al sector de Bulevar Niza. El hecho causó alarma entre quienes transitaban por la zona y obligó a la intervención de una ambulancia y de supervisores del sistema de transporte. Si bien no hubo personas lesionadas, las imágenes registradas por un testigo que transitaba por la zona y grabó los hechos dejan ver lo cerca que estuvo el incidente de escalar y convertirse en un caso de atropellamiento.

El video, que circula en redes sociales, muestra el momento en el que el bus le pasa por encima a la motocicleta mientras ambos conductores continúan discutiendo. Segundos después, el bus avanza peligrosamente hacia el motociclista, le pasa a escasos centímetros, y vuelve pasar por encima de la moto, todo esto mientras el testigo grababa el incidente con su teléfono celular. Más allá de la escena puntual, el registro audiovisual evidencia una tensión que se ha vuelto habitual en las calles: la disputa por el espacio, el irrespeto a las normas y la pérdida de control frente al volante.

TransMilenio S.A. informó que el caso está bajo investigación y que se conocerán más detalles una vez se esclarezcan las circunstancias puntuales del hecho. Por ahora, no se ha determinado qué originó el enfrentamiento ni si hubo responsabilidades compartidas. Sin embargo, el episodio se suma a una larga lista de conflictos viales que, en muchos casos, no quedan registrados ni llegan a instancias formales.

Mientras la discusión sobre movilidad suele centrarse en obras, flotas y tiempos de desplazamiento, la conducta de quienes usan la vía sigue siendo un eslabón importante en el debate de construcción de una cultura vial fuerte. Como se ve en el video que da cuenta de esta reciente agresión, al final la intolerancia no solo pone en riesgo a quienes se enfrentan, sino también a todos los que circulan alrededor.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Carlos (63194)Hace 35 minutos
Los moteros y las motos son lo peor que le está pasando a Bogotá. Son imprudentes, temerarios, no respetan las normas de tránsito, hacen ruido innecesario a altas horas de la noche y además, se enfurecen cuando se les pide que se comporten como seres civilizados.
Bueno Bueno(20426)Hace 1 hora
Cuando comenzó el SITP en Bogotá, se pensó que al fin iba a haber conductores profesionales, con horas de trabajo fijas, descansos, no preocupándose por recibir plata, y sobre todo, bien pagos, pero resulta que son iguales o peores a los del sistema anterior de la guerra del centavo,
Cruz de Munoz Zoila Rosa(ntd8g)Hace 1 hora
Que pasaria antes de esta reacción del conductor? Nada justifica esta acción, pero que muestran los minutos anteriores al atropello de la moto. El comportamiento de conductores y motociclistas en Colombia es en general incivilizado y muy deplorable! Se necesita ms educación al respeto de las normas y de los demas usuarios del espacio y vias publicas!
LEFR(9389)Hace 1 hora
Por qué no publican los videos de las cámaras instaladas en los postes. Muy seguramente se verá otra historia pero el artículo es muy parcializado. Muestran al indefenso motero.. como nó. Los moteros están en una ciudad sin ley ni autoridad haciendo lo que les dá la gana y la policía? Bien, gracias. Esperando ver cámaras de fotomultas o quien anda en pico y placa.
