Facatativá bajo el agua: persisten labores con maquinaria especial y atención humanitaria

El desbordamiento de ríos y quebradas agravó la situación en zonas urbanas y rurales del municipio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Tras una larga noche en Facatativá, municipio que concentra la emergencia por lluvias en Cundinamarca, continúan las labores para bajar el nivel del agua en 15 barrios y 10 zonas veredales. Con maquinaria especial y equipos de la UNGRD, el departamento confronta la crisis.

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Así lo dio a conocer Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, quien entregó detalles de la atención brindada en Facatativá, donde se mantiene el monitoreo sobre 14 puntos críticos. A través de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, la Gobernación ha entregado ayudas humanitarias que incluyen colchonetas, cobijas, almohadas, mercados, kits de aseo y otros elementos básicos para las más de 590 familias damnificadas.

De manera paralela, se activó toda la capacidad operativa del departamento. “Con el apoyo de las Empresas Públicas de Cundinamarca se envió un equipo vactor, utilizado para la succión y limpieza de redes de alcantarillado“, señaló.

Mientras que desde el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) se dispuso de una retroexcavadora de oruga con brazo largo para reforzar las labores de dragado en el río Botello, a la altura del sector Puente de los Micos.

En #Facatativá estamos acompañando a la Administración Municipal y a su alcalde Luis Carlos Casas (@carloscasas77) en la atención de las familias afectadas por la emergencia invernal. A través de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca… pic.twitter.com/7Q9oXoWUb2 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 20, 2026

Asimismo, la Unidad de Gestión del Riesgo hace presencia en el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se apoya al municipio en la toma de decisiones frente a la emergencia.

En materia de salud, la Gobernación indicó que, en articulación con las secretarías de Salud municipal y departamental, se adelantan acciones para que, una vez descienda el nivel de las aguas, se realicen jornadas de fumigación y control de vectores, con el objetivo de prevenir riesgos que puedan afectar la salud colectiva.

Las autoridades departamentales aseguraron que continuarán apoyando las labores de atención hasta que se restablezcan las condiciones de normalidad en el municipio.

La emergencia

Según el balance preliminar de la emergencia, resultaron afectados 15 barrios y cinco veredas, donde reportaron pérdida total de enseres; daños en infraestructura y complicaciones en la movilidad. En paralelo, se adelantó un proceso de caracterización, para identificar las necesidades específicas de cada familia y orientar la entrega de ayudas.

De acuerdo con el censo, se contabilizaron 595 hogares afectados, para un total de 3.230 damnificados, lo que equivale a un promedio de cinco habitantes por vivienda. Entre la población impactada hay 625 menores de edad; 785 jóvenes, entre 12 y 26 años; 1.082 personas, entre 27 y 59 años; 738 adultos mayores, y 89 personas en condición de discapacidad. Los daños se concentraron en barrios como Girardot (129 hogares), Sauzalito (128), Villas de Manjuí (174), La Paz (44), Monarcas (40), Paraíso (36), Juan 23 (7), San Cristóbal (13) y sector Flandes (1), así como en sectores como Villa Myriam, Convención, La Selva y Las Mercedes, donde también se adelantaron intervenciones.

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