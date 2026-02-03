Inundaciones y emergencia vial por lluvias en Viotá, Cundinamarca

Temporada invernal dejó inundaciones y emergencias en vías de Viotá, Cundinamarca Foto: Bomberos Cundinamarca

Las lluvias registradas entre la noche del domingo 2 y la madrugada del lunes 3 de febrero provocaron emergencias en el casco urbano y en una vía del municipio de Viotá, en la provincia del Tequendama, dejando viviendas inundadas y afectaciones a la movilidad, según reportes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Las emergencias por llucias en el departamento ya dejan, por lo menos, siete municipios afectados.

La primera situación se presentó hacia las 8:50 de la noche del domingo, cuando la comunidad alertó sobre inundaciones en distintos sectores del municipio. Minutos después, unidades de bomberos verificaron las afectaciones, entre ellas una vivienda ubicada en la calle 9 con carrera 17, donde el agua ingresó a la estructura como consecuencia de las fuertes precipitaciones.

El balance preliminar indicó que al menos tres viviendas resultaron afectadas. En una de ellas, localizada en la calle 17, se registró el colapso de un muro en el patio, lo que obligó a mantener el sector bajo observación ante el riesgo de nuevos daños.

Durante el recorrido de evaluación, los organismos de emergencia realizaron monitoreo en la vía principal del municipio tras el desbordamiento de una fuente hídrica conocida como el canalón de la calle del Chulo. El aumento del caudal generó acumulación de agua en sectores del barrio Gaitán y zonas cercanas.

Como parte de la atención inicial, el personal de bomberos efectuó la apertura de tapas de alcantarillado en la calle 10, donde se encontró material rocoso y barro, elementos que taponaron del sistema de drenaje y propiciaron la rápida propagación del agua durante la lluvia.

Horas después, ya en la madrugada del lunes 3 de febrero, se reportó una nueva emergencia asociada a las condiciones climáticas. Hacia las 12:55 a. m., la comunidad alertó sobre la caída de un árbol en el sector del Igua, el cual bloqueaba parcialmente la vía y representaba un riesgo para los conductores.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un árbol de tamaño mediano que obstruía uno de los carriles en sentido colegio–Viotá. La situación fue controlada mediante el aseguramiento del área con conos de seguridad y bastones luminosos, seguido del corte del árbol con herramientas manuales. Tras la intervención, la vía quedó habilitada en ambos sentidos y sin riesgo para la movilidad.

Pese a la magnitud de los eventos, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales. Sin embargo, las emergencias dejaron en evidencia la vulnerabilidad de algunos sectores urbanos y viales del municipio frente a las lluvias intensas, así como los problemas recurrentes de drenaje y manejo de aguas lluvias.

Tras la atención de las inundaciones, el Cuerpo de Bomberos informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para gestionar recursos, entre ellos maquinaria amarilla, con el fin de reducir riesgos ante posibles nuevas precipitaciones. Las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas afectadas y recomiendan a la comunidad reportar de inmediato cualquier situación que represente peligro.

Siete municipios de Cundinamarca enfrentan emergencias por intensas lluvias

Las emergencias registradas en Viotá se enmarcan en un panorama más amplio de afectaciones por lluvias en Cundinamarca. Según reportes divulgados el pasado 30 de enero, al menos siete municipios —El Colegio, Anolaima, Cajicá, Arbeláez, Villagómez, Viotá y Pacho— enfrentaron deslizamientos, inundaciones y daños en vías y viviendas, en medio de una temporada invernal persistente. El municipio de El Colegio concentró las principales afectaciones, con deslizamientos y anegaciones en sectores rurales y daños parciales en al menos seis viviendas, además de problemas de movilidad que evidencian la vulnerabilidad histórica de estas zonas frente a eventos climáticos recurrentes.

Aunque el balance oficial no registraba víctimas fatales en la mayoría de estos municipios, la temporada de lluvias sí dejó una persona muerta en La Mesa, donde el desbordamiento de una quebrada arrastró un vehículo en la vía San Joaquín–La Mesa. El hecho, ocurrido en el sector conocido como Puente Roto, se sumó a deslizamientos, colapsos estructurales y restricciones viales en la región del Tequendama, incluida la carretera Bogotá–La Mesa. Las autoridades departamentales mantienen la atención de emergencias y la evaluación de daños, mientras persisten las alertas por nuevas lluvias en el centro del departamento.

