Caso Liam Gael: dudas en la necropsia y aún sin responsable por el presunto abuso

Este es el Jardín Infantil Art & Kids donde Liam Rodríguez estudiaba. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 29 de septiembre de 2025 se conoció la trágica muerte de un bebé de 11 meses tras haber sido dejado con vida por su madre en una sala cuna del municipio de La Calera. La conmoción fue inmediata al tratarse de un pequeño niño, pero a pesar de ello, cinco meses después, no se sabe con certeza qué ocurrió.

En contexto: Las presuntas negligencias que rodean la muerte de Liam Rodríguez en La Calera

La noticia del fallecimiento de Liam Gael Rodríguez Narváez nuevamente tomó la agenda mediática, tras conocerse que el pasado 27 de enero a las 9 a. m., el padre, Michael Rodríguez Ayala, fue capturado por parte de agentes del CTI de la Fiscalía, al ser el principal sospechoso de un presunto abuso sexual.

La aprehensión tomó por total sorpresa a su pareja y madre del bebé, Mildred Narváez, quien cuestionó a la Fiscalía, pues para ese momento ni ella ni su abogado habían conocido el documento del dictamen de Medicina Legal. “No creemos en esto. Nosotros duramos tres meses esperando un resultado. Con mi abogado oficiamos a Medicina Legal para que nos comprobara los resultados entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre. Pero siempre se negaron”.

Tras su legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal con menor de 14 años -a los que se declaró inocente- dos días después un juez de control de garantías le otorgó la libertad, pues argumentó que la Fiscalía tuvo una débil investigación para la recopilación de pruebas. Libertad que también pidió su defensa y la Procuraduría.

El 29 de septiembre

Sonriente y espontáneo. Así recuerdan los familiares al pequeño Liam Gael, quien cumplía su primer año de vida el 18 de octubre. Pero a pocos días de la fecha, el 29 de septiembre, falleció.

Ese día comenzó con normalidad. Sobre las 7:00 a.m. Mildred Narváez dejó a su hijo con vida en el Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, una especie de salacuna, para que lo cuidaran. Tres horas después recibió la llamada que le partió el corazón: le informaron que al niño lo habían llevado de urgencia al hospital.

Luego se enteró de que el pequeño llegó sin signos vitales al centro asistencial y, a pesar de las labores de reanimación, nada se pudo hacer. En medio de la tragedia, la madre alcanzó a preguntarle a una docente qué sucedió La respuesta fue desconcertante: al parecer, el niño broncoaspiró por ingerir muchos alimentos.

Le puede interesar: 6 días y 9 horas: el tiempo que perdieron los bogotanos durante 2025 debido al tráfico

La validez sobre los permisos que tenía este Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, fue una de las primeras preguntas que surgieron tras el lamentable caso. El Espectador consultó el certificado ante la Cámara de Comercio de Bogotá y encontró que el establecimiento fue registrado desde el 3 de agosto de 2019 y renovado el 16 de mayo de 2025, por las propietarias y docentes Erika Juliana Garzón y Jéssica Andrea Peña. Según el documento, se matricularon para desarrollar actividades de servicio de apoyo a los procesos de educación de la primera infancia.

De acuerdo con la DIAN, esta última actividad comprende “dar apoyo temprano al desarrollo cognoscitivo, físico, social y emocional del niño, y familiarizarlos a corta edad (cero a dos años) con la instrucción organizada fuera del entorno familiar (...) para prepararlos a la educación preescolar”.

En su momento, las docentes, a través de un comunicado, se defendieron diciendo que ellas sí le brindaron primeros auxilios al niño e inmediatamente los llevaron a urgencias (...) “Estamos dispuestas a prestar nuestra total colaboración a las autoridades”, indicaron las profesoras.

La necropsia

De acuerdo con el abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, él y su apoderada, Mildred Narváez, no conocen el documento de la necropsia hecho por Medicina Legal. Al solicitarla, el togado señaló que la Fiscalía les respondió que estaba haciendo unos informes de complementación. Solo hasta este jueves lo conocieron de manera verbal, diciendo que “al parecer la muerte era por causa natural”.

Noticias RCN conoció el informe pericial de necropsia donde las conclusiones son completamente contradictorias y confusas: en el documento principal, la opinión médico-legal es por una muerte violenta (homicidio) a causa de sofocación por obstrucción de la vía aérea superior. Mientras que en el anexo, habla de una muerte natural al encontrar un virus respiratorio. “Causa: miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio".

Sin embargo, lo único concordante es que hubo rastros (fluidos masculinos y sangre) que apuntan a que Liam fue víctima de abuso sexual. “(....) Junto con los análisis del laboratorio de biología permiten apoyar la hipótesis de un trauma agudo, crónico y abuso sexual”, refiere el dictamen.

El proceso penal

En diálogo con El Espectador, el abogado Juan Manuel Castellanos aseveró que el proceso penal en contra del padre de Liam Gael continúa con la práctica de un examen de toma de muestra y la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía hasta llegar a las respectivas audiencias.

En paralelo, tras pedir al ente acusador una investigación por presunto abuso sexual, Castellanos solicitó también que la línea de indagación apunte a un homicidio, teniendo en cuenta el primer dictamen pericial de necropsia, a pesar de que este no arrojara certezas, sino serias dudas. “Los resultados de la necropsia nos tienen desconcertados, pierde credibilidad Medicina Legal. Esperamos que la Fiscalía nos cite para que nos explique esa contradicción”.

Y agregó. “Este apoderado de víctima está convencido de que la muerte es violenta; por tanto, espero que la Fiscalía adelante una seria y contundente investigación en contra del centro de estimulación por el homicidio”.

Precisamente al preguntarle en qué ha avanzado la indagación a las propietarias Erika Juliana Garzón y Jéssica Andrea Peña, señaló que es casi nula. “Más allá de una entrevista y un informe lofoscopico no hay más investigación en su contra. Ellas tenían una posición de garante frente al menor”, sentenció el togado.

El proceso penal continúa en manos de la Fiscalía sin que, luego de cinco meses, se conozca qué circunstancias rodearon la muerte de Liam Gael, en el marco de un presunto agravante hecho de violencia sexual. ¿Qué ocurrió?, ¿Quién tiene la responsabilidad? Son preguntas aún sin resolver.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.