Inundaciones y vías colapsadas: lo que dejaron los aguaceros del jueves en Bogotá

En el barrio Muzu, en Puente Aranda, al menos 10 viviendas resultaron inundadas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los aguaceros reportados durante el jueves siete de agosto en Bogotá, especialmente en horas de la tarde y la noche, generaron inundaciones en viviendas, locales comerciales y vías principales de varias localidades de la ciudad.

Le puede interesar: Distrito anuncia medidas tras disturbios en el Movistar Arena

La fuerza de la lluvia fue tal que decenas de familias perdieron enseres y electrodomésticos y pasaron la noche en vela por el temor a que las precipitaciones escalaran su intensidad y generaran nuevos estragos.

De acuerdo con el Cuerpo Espacial de Bomberos de Bogotá, se realizaron trabajos con motobombas para reducir el nivel del agua y permitir el paso de vehículos en las siguientes vías:

Carrera 78 con calle 42G Sur

⁠Calle 57 Sur con carrera 81C

⁠Carrera 51 con calle 37 Sur

⁠Calle 57 con carrera 9E

⁠Diagonal 5D con carrera 44A

Por otro lado, en el barrio Muzu, en la localidad de Puente Aranda, al menos 10 viviendas resultaron inundadas. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias Caracol, los residentes de la zona atribuyen la emergencia a los trabajos que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelanta en la zona, los cuales, según denuncian, propiciaron el taponamiento de varias de las redes de alcantarillado del sector, lo que provocó el rebose del agua y, en consecuencia, las inundaciones.

En ese sentido, la comunidad hizo un llamado urgente a la empresa para que agilice los trabajos y cumplan con el cronograma propuesto, pues, advierten los vecinos, que desde hace aproximadamente seis meses se vienen realizando excavaciones y remociones de tierra sin resultados visibles. Finalmente, ante el nivel del agua en las viviendas, el Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la situación con motobombas.

Entre tanto, las familias afectadas que perdieron electrodomésticos y enseres, algunas incluso que reportaron afectaciones estructurales en sus viviendas, siguen esperando una respuesta de alguna entidad del Distrito, pues señalan que, hasta el momento, no han recibido ninguna muestra de apoyo.

Por otro lado, en el municipio de Soacha, puntualmente en el sector de Quintanares, vías de acceso como la Autopista Sur, colapsaron ante el nivel del agua y quedaron totalmente inundadas por la cantidad de agua que bajó de las laderas del municipio que traía consigo piedras, palos y residuos que taponaron los sistemas de drenaje.

La situación, además, afectó a varias residencias y locales comerciales aledaños que sufrieron afectaciones menores.

Finalmente, las personas afectadas, tanto en Soacha como en Bogotá, expresaron su preocupación frente a lo sucedido, teniendo en cuenta que aún no termina la actual temporada de lluvias.

Temen que ante un nuevo aguacero, el sistema de alcantarillado colapse y sus casas terminen, de nuevo, inundadas y sin nadie que responda por las afectaciones, razón por la cual pidieron a las autoridades encargadas un mantenimiento de las redes de alcantarillado, o por lo menos, una limpieza superficial de los canales colapsados que propiciaron la emergencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.