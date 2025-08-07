Distrito anuncia medidas tras disturbios en el Movistar Arena

En la noche del 6 de agosto se registró una batalla campal en el Movistar Arena, donde iba a tocar el grupo Damas Gratis. El saldo final fue de 24 heridos y un barrista muerto. Foto: Cortesía

Tras los hechos de violencia registrados previamente al concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, que dejó 24 personas lesionadas y una persona muerta, la administración distrital anunció medidas inmediatas y un fortalecimiento de los protocolos de seguridad para eventos masivos en la ciudad.

Tras la reunión que sostuvieron miembros del Distrito, directivos del centro de espectáculos y fuerzas de seguridad, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, lamentó la muerte de Sergio Blanco, miembro de la Guardia Albi-Roja Sur de Independiente Santa Fe, e informó que el alcalde Carlos Fernando Galán dio instrucciones para revisar todos los protocolos y la elevación de las exigencias para minimizar riesgos en futuros eventos.

El funcionario calificando lo ocurrido como una “profunda falta de consideración hacia los ciudadanos” y fue enfático al señalar que “Bogotá no puede permitir que la intolerancia y la violencia le arrebaten a la ciudadanía los espacios de disfrute y encuentro”. Las medidas que se adoptarán serán las siguientes:

• Revisión y actualización de protocolos: Se revisarán y se elevarán las exigencias de todos los protocolos con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos. Esto incluye la revisión y actualización de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de eventos privados, priorizando la seguridad, la movilidad y la convivencia.

• Intensificación del trabajo del SUGA: Se intensificará el trabajo preventivo y operativo del Sistema de Gestión de Alertas (SUGA) en los próximos eventos de aglomeración de público. El SUGA ya activó oportunamente los protocolos de atención interinstitucional y emitió alertas tempranas durante el incidente, coordinando con equipos de seguridad privada, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y organismos de emergencia.

• Refuerzo en monitoreo y vigilancia: Se implementará un refuerzo en los sistemas de monitoreo y vigilancia en tiempo real, utilizando cámaras y reportes ciudadanos.

• Incremento de equipos de verificación en campo: Se aumentarán los equipos de verificación en campo que evaluarán las condiciones de ingreso, logística, seguridad y protocolos de respuesta en los eventos.

• Coordinación anticipada con autoridades y organizadores: Se reforzará la coordinación anticipada con autoridades y organizadores para garantizar la presencia y actuación rápida de los equipos de respuesta ante cualquier eventualidad.

• Campañas pedagógicas y preventivas: Se llevarán a cabo campañas pedagógicas y preventivas dirigidas al público asistente, promoviendo la cultura ciudadana, la tolerancia y el respeto en escenarios de encuentro masivo.

• Procesos judiciales para responsables: Se enviará toda la evidencia documentada, especialmente material en video, a las autoridades competentes para iniciar los procesos respectivos con el fin de dar con los responsables de los actos violentos. El secretario de Gobierno advirtió: “Quien entra con un arma blanca a un concierto es un delincuente. Habrá consecuencias para quienes no respetan la ley ni la vida. No permitiremos que los violentos se salgan con la suya”.

Vale recordar que producto de los disturbios, murió Sergio Blanco, miembro de la Guardia Albi-Roja Sur de Independiente Santa Fe. Según relató Diego González, líder distrital de esta barra, a diferentes medios, Blanco fue presuntamente atropellado por un vehículo en la calle 63, mientras huía de los disturbios en las afueras del Movistar Arena. A esta tragedia, se suma 20 heridos y el traslado de cuatro heridos a centros médicos como San José Infantil, Hospital de Engativá y SAMU 68, la mayoría en estado estable. En total, se reportaron al menos cinco personas heridas con armas cortopunzantes.

El Distrito reiteró su compromiso con una ciudad donde “el arte, la música y la cultura sean sinónimo de encuentro y armonía, no de confrontación ni miedo”. Quintero concluyó señalando que “la violencia y el descontrol no tienen cabida en una ciudad que construye paz, protege la vida, promueve espacios culturales seguros, accesibles e incluyentes para todos”.

Se seguirá trabajando con todas las entidades de Bogotá y el sector privado para fortalecer la corresponsabilidad en la planeación, ejecución y protección de estos eventos.

