Investigan abandono de un cuerpo en vía pública de Kennedy

Un cuerpo sin vida fue abandonado en vía pública en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, según confirmaron las autoridades tras revisar cámaras de seguridad del sector que registraron el momento en que cuatro personas descendieron de un vehículo y dejaron el cadáver sobre la calle.

En los videos se observa cómo el carro se detiene en una zona con vegetación. Dos hombres y dos mujeres bajan del automotor y utilizan una colchoneta para cubrir parcialmente sus movimientos mientras dejan el cuerpo. La maniobra tomó cerca de un minuto y medio, tras lo cual el vehículo abandonó el lugar.

Un habitante del sector, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, relató en declaraciones a CityTV que los ocupantes estacionaron brevemente y actuaron con rapidez. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía luego de notar el comportamiento inusual del vehículo y su salida apresurada.

La víctima aún no ha sido identificada. El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la recolección de pruebas para establecer la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias de la muerte. También se espera el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que permitirá precisar la causa del fallecimiento.

Este caso se conoce semanas después de otro hecho violento que aún está en investigación. El pasado 26 de enero, en la localidad de Barrios Unidos, fueron hallados restos de un cuerpo desmembrado en un canal del río Arzobispo, en inmediaciones del barrio Simón Bolívar, tras la alerta de residentes que observaron partes humanas flotando en el caño.

Según información conocida entonces, en el lugar se encontraron al menos tres partes del cuerpo —un brazo, un tronco y una cabeza, esta última correspondiente a un hombre— en el canal ubicado en la calle 73A con transversal 56A. La zona fue acordonada mientras la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación adelantaban las diligencias para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen. Hasta ahora, no se ha determinado si los restos fueron arrojados allí desde otro punto de la ciudad ni cuánto tiempo permanecieron en el agua.

