Investigan muerte de bebé de un año tras ataque armado en Kennedy

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Un bebé de un año murió y dos adultos resultaron heridos durante un ataque armado ocurrido en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, durante el fin de semana.

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De acuerdo con la información revelada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en la noche del domingo 19 de julio, en medio de un ataque armado premetidado contra varias personas que se encontraban en una vivienda del sector.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó hasta una vivienda y, sin mediar palabra, disparó contra varias personas que se encontraban en dicho lugar”, señaló la teniente coronel Gerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas a un centro médico. A pesar del ingreso de urgencia, las autoridades confirmaron que el menor falleció por la gravedad de las heridas. Los otros dos afectados permanecen bajo atención médica.

Realizados los respectivos traslados a centro médico de las víctimas, unidades de la Policía llegaron al lugar e iniciaron las labores de investigación. Según la institución, la Policía Judicial adelanta la recolección de pruebas para establecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

“Inmediatamente se inició una investigación por parte de nuestra Policía Judicial para identificar al responsable de estos hechos y dar con su captura”, agregó la oficial.

Por ahora no se conocen mayores detalles sobre los hechos que pudieron generar el ataque.

Entre tanto, residentes del sector del Amparo insisten en la urgencia de una intervención integral de las autoridades que implique actuaciones frente a los enfrentamientos entre las bandas que se disputan en control del microtráfico, los hurtos y las extorsiones, que además se sembrar la lógica del miedo entre los vecinos, se han vueto hechos cotidianos en la zona.

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