Pareja gay denunció discriminación en Andino; centro comercial admite llamado injustificado

Cuando grababan un video besándose para redes sociales, un miembro del equipo de seguridad del centro comercial les advirtió que, de seguir dándose besos, tendrían que salir del lugar. Andino respondió, admitió que se trató de una acción injustificada y anunció acciones. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Centro Comercial Andino se pronunció sobre la denuncia realizada por una pareja gay que aseguró haber sido objeto de un acto de discriminación por parte de un vigilante dentro de sus instalaciones, en el norte de Bogotá.

Le puede interesar: Violencia contra guardias: el debate sobre la evasión y el control en Transmilenio

El caso se conoció este fin de semana a través de videos publicados en redes sociales por los jóvenes involucrados. Según relataron, se encontraban en la plazoleta de comidas grabando un video para sus redes sociales cuando un miembro del personal de seguridad se acercó para indicarles que no podían realizar esas manifestaciones de afecto en el lugar y que, de seguir haciéndolo, podrían ser retirados del centro comercial.

Uno de los jóvenes aseguró que, durante la conversación, cuestionaron si la misma advertencia habría sido realizada a una pareja heterosexual. Además del video que estaban grabando, la pareja compartió otro registro realizado por un acompañante, en el que quedó registrada la interacción con el vigilante.

“Reforzaremos los procesos de capacitación”, la respuesta de Andino

Tras la difusión de las imágenes, el Centro Comercial Andino emitió un comunicado en el que afirmó haber revisado lo ocurrido.

“Tras revisar los hechos ocurridos en la tarde de ayer, concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad”, señaló el establecimiento.

El centro comercial también indicó que se comunicó directamente con los jóvenes para ofrecerles disculpas y reiterarles su compromiso con el respeto, la inclusión y la diversidad.

Como consecuencia de lo ocurrido, Andino anunció que revisará junto con la empresa de seguridad los protocolos de actuación aplicables al personal que presta sus servicios en el establecimiento. Asimismo, solicitará reforzar los procesos de capacitación para garantizar una atención respetuosa e incluyente a todos los visitantes.

En el comunicado, la administración del centro comercial rechazó cualquier forma de discriminación y aseguró que el episodio no refleja los principios bajo los cuales opera el establecimiento.

Por su parte, la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+, de la Secretaría de Integración Social, informó que conoció el caso y manifestó su disposición para brindar orientación y acompañamiento a los jóvenes involucrados.

Según la entidad, ya cuenta con los datos de contacto de las personas afectadas y está a la espera de su confirmación para avanzar en el proceso de atención.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.