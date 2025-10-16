Investigan sicariato en Kennedy: hombre fue atacado a disparos frente a conjunto

Los hechos se registraron en horas de la tarde en el sur occidente de la ciudad. Foto: Archivo Particular

Un nuevo sicariato se registró a plena luz del día en la localidad de Kennedy. Según la Policía de Bogotá, en el barrio San José occidental, sujetos acribillaron a un hombre de aproximadamente 45 años. Las autoridades competentes investigan lo que hay detrás de este hecho violento.

Informes preliminares indican que el hecho ocurrió sobre las 5:30 p.m. en una zona residencial aledaña al centro comercial El Edén. Los disparos alertaron a la comunidad y a pesar de que las autoridades hicieron rápida presencia, el hombre ya había fallecido a causa de varias heridas de arma de fuego.

Al sitio también llegaron unidades del CTI de la Fiscalía, quienes se encuentran avanzando en la identificación de la víctima, así como de los victimarios que huyeron del sitio. Entre los aspectos a verificar, son los vehículos en los que huyeron los atacantes.

Conmoción en Suba por asesinato de conductora taxista a plena luz del día

Un día antes del sicariato reportado en Kennedy, en la localidad de Suba, se prendieron las alarmas por el crimen de una mujer conductora de taxi, también a plena luz del día. El acto sicarial ocurrió sobre las 4:40 p. m. del miércoles 15 de octubre. De acuerdo con la teniente coronel Tatiana Cierra, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, una mujer de 47 años fue ultimada con arma de fuego, en el barrio Nuevo Corinto, localidad de Suba.

La víctima, según testigos, transportaba al homicida en un taxi cuando le disparó en al menos cuatro ocasiones y luego huyó abordo de una motocicleta que le estaba esperando cuadras más adelante.

Cámaras de seguridad y relatos de testigos que presenciaron el asesinato, serán claves para que las autoridades den con el autor y establezcan si se trató de un ajuste de cuentas u otro móvil.

