‘Parche Rodante’ denuncia múltiples robos a integrantes: “los dejaron sin bici”

Una de las bicicletas hurtadas en la vía a Funza por sujetos con cuchillo. Foto: Archivo Particular

‘Parchar’ en bicicleta en Bogotá y sus alrededores puede ser una actividad de alto riesgo por cuenta de la delincuencia, en una ciudad en la que, cada dos horas y media, se roban una en promedio. Y a pesar de que las denuncias disminuyen en las cifras de la Policía, en la última semana, un activo grupo de ciclistas ha tenido que sufrir robos violentos y de otras modalidades.

El Parche Rodante es un grupo ciclístico que nació hace 7 años. “Hacemos parte de él personas que tenemos en común el amor por el ciclismo de montaña. Organizamos salidas todos los fines de semana a diferentes zonas cercanas a la sabana de Bogotá“, señaló Lucía Suárez, fundadora del grupo, a El Espectador.

No obstante, en las últimas semanas, los hurtos han impactado, en dos casos de manera violenta, a integrantes del grupo al punto de llevarlos a denunciar. “Tres personas han sido víctimas en la última semana, dos de ellas en un mismo día, este miércoles (15 de octubre)”, agregó.

¿Cómo fueron los hurtos?

Uno de los hurtos ocurrió días atrás en la avenida Boyacá, en inmediaciones al Hospital Meissen (Ciudad Bolívar). “Antes de cruzar el río Tunjuelo, sobre las 8 p.m. salieron dos individuos de un potrero y antes de que él pudiera reaccionar, lo apuñalaron en la mano izquierda. Luego, hurtaron su cicla. Adicional, esta herida provocó daños en los tendones de los dedos índice y corazón, por lo que requirió una cirugía de reconstrucción y terapia física", indica la denuncia de uno de los robos.

La cicla hurtada fue una Optimus Aquila de 13 velocidades color rojo-negro, avaluada en casi COP $2 millones. “Se colocó denuncia ante la Fiscalía por hurto y lesiones personales”.

Otro caso reportado sucedió por la vía a Funza, detrás del aeropuerto, en donde, a uno de los ciclistas, lo abordaron cuatro sujetos con cuchillo y lo despojaron de una bicicleta Fusión Korbin, avaluada en más de COP $1 millón. En un tercer caso, a una mujer integrante del grupo, le hurtaron una GW Scorpion negro con naranja del mismo valor, cerca de un almacén en Suba, entre La Campiña y El Pinar.

“Las bicicletas son un medio de transporte popular que con mucho esfuerzo uno se ha comprado e invertido en accesorios para nuestra actividad. Es muy triste ver el panorama porque muchas veces es el mismo medio de transporte que tenemos para ir a estudiar, para ir a trabajar, para llevar los hijos al colegio, y les roban un instrumento con el cual la gente se desplaza”, concluyó la ciclista.

Panorama de hurtos de bicicleta

Analizando el primer semestre de hurtos de bicicletas en Bogotá, la concejala Quena Ribadeneira, encontró que, en promedio, en Bogotá se roban una bicicleta cada dos horas y media; 421 mujeres han sido víctimas de hurto este año, lo que equivale a una mujer robada cada 14 horas. Los hombres son mayoría en las cifras, pero las mujeres enfrentan mayores riesgos asociados al acoso, la falta de iluminación y la inseguridad estructural.

Por otro lado, señala que “las localidades con mayor uso de la bici como Suba, Bosa, Kennedy y Engativá siguen siendo las más golpeadas por el hurto, y no cuentan con infraestructura adecuada ni con suficientes puntos de registro”. Así las cosas, advirtió la cabildante que los entornos con mayor concentración de hurtos son

Av. ciudad de Cali

Av. de las Américas

Av. Villavicencio

Sector de Bosa Central

Álamos Norte

Av. Caracas y Av. El Dorado (Teusaquillo)

Humedal Juan Amarillo y alrededores

Cifras en reducción a pesar de la sensación de inseguridad

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad sostiene que en lo que va corrido de 2025, con corte a mayo, la cifra global de hurto de bicicletas en Bogotá se redujo en un 37% en relación con el mismo periodo de 2025, con 1.137 denuncias menos. “Asimismo, se han recuperado y entregado a sus dueños cerca de 600 bicicletas y se han capturado a 280 personas por el delito de receptación”, señala un comunicado emitido por dicha entidad.

“El registro oportuno de la bicicleta nos ha permitido aumentar nuestra ofensiva en contra de la delincuencia, judicializando a quienes hurtan este tipo de vehículos y a quienes compran elementos hurtados en la ciudad”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

