Investigan quemaduras graves de joven en celda policial de Choachí durante año nuevo

Manuel Sebastián Guerra, vecino de la localidad de Bosa, que resultó quemado tras conflagración en estación de Policía de Choachí. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo caso de personas que resultan lesionados mientras estaban bajo custodia policial volvió a la palestra pública. La tragedia, en esta oportunidad, afecta a la familia Guerra Avellaneda y comenzó el pasado 1 de enero en Choachí. En la estación de Policía de este municipio, Manuel Sebastián Guerra, de 32 años, fue hallado con quemaduras graves mientras presuntamente permanecía detenido.

De momento, el hombre oriundo de la localidad de Bosa se encuentra hospitalizado en la UCI del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, con lesiones significativas en más de la mitad de su cuerpo, según relata su hermano y representante familiar.

Más información sobre Bogotá: Sin convenios y con pocos equipos: así atienden emergencias los bomberos en Cundinamarca.

Tras los hechos, la familia del joven herido pidió asesoría jurídica y apoyo psicosocial ante la Defensoría del Pueblo, denunciando inconsistencias en las versiones oficiales sobre los hechos.

Según el relato de la familia, los uniformados habrían informado inicialmente que las quemaduras ocurrieron en la vía pública como resultado de un accidente con fuego, supuestamente provocado por el propio Manuel al manipular un encendedor.

Sin embargo, poco después, la versión del propio Manuel y de su hermano apuntó a otro escenario. De acuerdo con la declaración del joven herido y su familiar, el incidente se produjo dentro de una celda de la estación de Policía de Choachí, donde fue recluido tras un comparendo por alteración de orden público. En ese lugar, se habría desatado una conflagración tras la quema de un colchón, que lo dejó con quemaduras graves en el 90 % de su cuerpo.

Asimismo, la familia sostiene que al llegar a la estación, después de conocer lo sucedido, la celda en donde habría ocurrido el incendio emitía un fuerte olor a combustible, similar a gasolina, y estaba siendo limpiado, lo que sugería una presunta alteración de las pruebas.

Además, han cuestionado la falta de acceso inmediato a las cámaras de seguridad y documentos oficiales, que podrían esclarecer el procedimiento que llevó a la detención, las causas del posterior incendio, así como la actuación de los uniformados a la hora de auxiliar a los detenidos.

La respuesta de la Policía

Ante la polémica, la Policía Nacional de Cundinamarca confirmó que abrió una investigación disciplinaria y penal para esclarecer las circunstancias del caso, tras asumir el incidente dentro de la estación.

Según la versión de las autoridades, el joven lesionado fue detenido tras sostener una riña con su hermano en plena vía pública. En cuanto a las causas del incendio, las autoridades aguardan a los resultados de la investigación.

No obstante, El Espectador conoció que una de las hipótesis reside en que el fuego habría sido originado por el joven con una mechera que logró ingresar el lugar de detención.

No es la primera vez que ocurre un evento similar en una estación de Policía. Este incidente recuerda a los hechos ocurridos en 2020 en la localidad de Soacha, cuando ocho ciudadanos fallecieron tras un incendio que se desató en un CAI de este municipio. Asimismo, a mediados de septiembre del año pasado, ocho personas también perecieron en medio de una conflagración que se presentó en la estación de Policía de Funza.

Le puede interesar: Extensión de la Autonorte iniciará obras con licencia ambiental, entre aplausos y alertas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.