Jaguar liberado por la CAR ha recorrido casi 600 km y se acerca a frontera con Venezuela

Desde su liberación, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2025, y hasta la fecha, la CAR ha realizado seguimiento constante durante 109 días, período en el cual se han recibido 364 registros de ubicaciones georreferenciadas, con localizaciones GPS en promedio cada 7 horas y transmisiones cada 45 horas. Foto: CAR Cundinamarca

Un total de 592 kilómetros recorridos y 51.000 hectáreas exploradas deja el más reciente balance del monitoreo satelital al jaguar (Panthera onca) liberado el 18 de octubre de 2025 por la Corporación Autónoma Regional (CAR), cuyos desplazamientos lo han llevado hacia zonas cercanas a la frontera con Venezuela.

A más de tres meses de su retorno a la vida silvestre, el seguimiento técnico que realiza la autoridad ambiental del departamento, evidencia una adaptación favorable y un comportamiento exploratorio propio del proceso de establecimiento territorial de la especie.

Durante los 109 días de monitoreo continuo se han recibido 364 registros georreferenciados, con localizaciones GPS en promedio cada siete horas y transmisiones cada 45 horas, según anunció la entidad.

Según explicó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la Corporación, los datos muestran desplazamientos saludables y coherentes con la dinámica natural del jaguar. De acuerdo con las coordenadas más recientes, el ejemplar avanza hacia áreas próximas al límite con Venezuela.

El seguimiento se realiza mediante un dispositivo satelital no invasivo que combina GPS de alta precisión y transmisión global vía red satelital. Esta tecnología permite obtener información continua sobre movimientos, uso del hábitat y patrones de comportamiento, aportando datos científicos clave para la toma de decisiones en conservación.

De forma complementaria, cámaras trampa registraron al animal el día de su liberación, y su presencia en campo fue confirmada posteriormente mediante huellas coincidentes con la información del collar satelital.

El jaguar había sido rescatado y sometido a un proceso integral de valoración clínica y comportamental antes de su liberación, tras confirmarse que se encontraba en condiciones óptimas para regresar a la vida silvestre. La liberación se realizó bajo criterios técnicos y científicos, priorizando su bienestar.

Actualmente, la autoridad ambiental mantiene el monitoreo satelital y las verificaciones en terreno para evaluar su supervivencia y fortalecer la conservación de la especie en el país. La entidad fue enfática en la decisión de no entregar detalles del sitio de liberación ni del corredor por el que se mueve la especie, ya que dicha información puede ser usada por cazadores o redes de tráfico de especies.

En ese sentido, como parte de las acciones de protección de la fauna silvestre, la entidad invitó a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier avistamiento, situación de riesgo o tenencia ilegal de especies a la línea de atención 316 524 4031, destacando que la información comunitaria es clave para reforzar las estrategias de conservación.

