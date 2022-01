Esta oferta permitirá que los padres de familia puedan trabajar o estudiar tranquilos, mientras sus hijos están en el jardín.

La Secretaría Distrital de Integración Social compartió a través de un comunicado de prensa que más de 200 jardines infantiles del Distrito tendrán horario flexible para brindarle educación a niños y niñas menores de seis años de distintas familias de la capital.

La entidad informó que los horarios establecidos son los siguientes:

Diurno que va de lunes a viernes entre las 7 a.m. a 5 p.m.; de lunes a viernes entre las 5:30 p.m. y 9:30 p.m.; y sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía en los jardines infantiles diurnos de operación para aquellas familias que no cuenten con redes de apoyo y requieran ampliar la atención hasta un máximo de 4 horas.

Los horarios flexibles van dirigidos a niñas y niños menores de 6 años que estén siendo atendidos en jardines infantiles, colegios públicos (diferente a la SDIS) o privados, cuyos cuidadores desarrollen actividades académicas o laborales en esta franja horaria (lunes a viernes entre las 5 p.m. y 6 a.m.).

Además, los jardines cuentan con una estrategia de apoyo alimentario y de recursos adicionales para las familias, y se indicó que la Alcaldía cuenta con una oferta de 54.384 cupos para horarios diurnos; 1.555 para horarios nocturnos; 8.260 para horarios adicionales o nocturnos hasta las 9:30 p. m.

“Los 24.000 cupos disponibles están distribuidos por niveles de la siguiente manera: Maternal 1.930 (menores de 1 año); caminadores 2.186 (menores de 2 años); párvulos 8.329 (menores de 3 años); prejardín 2.304 (menores de 4 años); jardín 83 (menores de 5 años); nocturnos 9.146 (menores de 6 años); espacios rurales 21″, puntualizó la Secretaría de Integración.

Para obtener más información sobre las ampliaciones en los horarios o sobre cómo solicitar un cupo, puede ingresar al portal web de la Secretaria Distrital de Integración Social.

