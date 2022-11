Javier Velilla, el vigilante aún desaparecido tras derrumbe en La Calera

Los equipos de búsqueda continúan en el sector de Arboreto para encontrar a Javier Velilla. Foto: Alcaldía Mayor

Este 20 de noviembre terminará el proceso de búsqueda de Javier Velilla, declarado como desaparecido, luego de ser arrastrado por uno de los deslizamientos que se presentaron en La Calera el pasado sábado 12 de noviembre. Pese al esfuerzo de los organismos de socorro y de la comunidad, hasta el momento no ha sido posible localizarlo.

A las 4:00 p.m. del pasado sábado, Velilla, vigilante de 40 años de edad, se movilizó junto a Ciro Villazón, presidente de la Junta de Acción Comunal de Camino al Meta, al sector de Arboleto para dar reporte del estado de la vía. Minutos antes se había escrito con su esposa, Luz Ángela Ríos, quien le había compartido su preocupación por el clima y encomendado cuidarse.

En el lugar se encontró con dos compañeros: Hollman Alejandro Rodríguez (víctima fatal del derrumbe) y David Serrano, quien grabó el momento exacto en que la montaña se viene abajo. En el video se escucha cómo Serrano grita entre sollozos “Se llevó a Hollman y a Velillo” mientras corre en un intento de alcanzarlos.

Luz Ángela, quien acababa de ver un video en el que el cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Ángela Patricia Peñarete, era recuperado debajo de un carro tras ser arrasado por un desbordamiento de agua, llamó a su esposo. No contestó.

A partir de ese momento, iniciaron días de búsqueda por parte de los organismos de control y la comunidad de La Calera, que dieron como resultado el hallazgo del cuerpo de Hollman Alejandro y de algunas piezas (llanta de repuesto, una puerta, exosto y bómper) de uno de los carros arrastrado por el alud de tierra.

Para la búsqueda del vigilante, padre de cuatro hijos, se utilizaron orugas para realizar las excavaciones; maquinaria pesada para la remoción de lodo y escombros y equipos tecnológicos como drones. También se dispuso de un equipo socorrista de más de 150 personas y un grupo de caninos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

A su vez, la zona donde se presentó la emergencia fue dividida en cuatro, en una de ellas se avanzó con busos para la búsqueda en profundidades de agua y en otra se disminuyó el nivel de riesgo por una piscina natural formada por las lluvias.

Sin embargo, las 16 horas diarias de trabajo del Cuerpo de Bomberos, Ejército Nacional, Grupo Ponalsar de la Policía Nacional, de los canes y de la comunidad no surtieron efecto en la localización de Velilla.

“El protocolo de búsqueda de una persona tiene 7 días de posible supervivencia y se cumplen mañana. Los equipos de rescate no van a parar hoy y van a continuar mañana cuando se cumpla el período de supervivencia”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el PMU de la Calera de este sábado 19 de noviembre.

No obstante, aseguró que continuará la atención psicosocial para las familias afectadas, en especial para la esposa e hijos de Velilla “quienes quedan en un duelo más profundo porque no hemos podido encontrar el cuerpo. La atención para ellos será permanente”

Por su parte, Luz Ángela afirma que aún no pierde la esperanza de encontrar a su esposo con vida. “Es triste cuando pasa otro día sin saber de ti, es triste llegar a casa y no tener una noticia y escuchar a tus hijos preguntar dónde está mi papá. Te lo suplico, te lo ruego, dame una señal. Que hoy sea el día para sacarte de donde estás. Me duele el alma, el corazón, por favor no me falles. Me lo prometiste, juntos hasta viejitos”, escribió en sus redes sociales.

