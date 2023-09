Jhonier Leal debe buscar abogado, su defensora renuncia de forma sorpresiva

Jhonier Leal compareció este viernes a una nueva jornada de juicio. Foto: Miguel Castellanos

A cuentagotas avanza el juicio contra Jhonnier Leal, por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Orjuela, debido a los constantes aplazamientos de la diligencia. Y con lo que se vivió este viernes, tal parece que la decisión (sobre su inocencia o culpabilidad) tardará un poco más: la abogada Ana Julieth Velásquez renunció justo al comienzo de la diligencia. (Todo sobre el caso de Jhonier Leal)

Detrás de la decisión hay una serie de hechos, que generan polémica y en los que la palabra dilación se asoma con frecuencia. Según la jueza, la profesional en derecho solicitó varias veces el aplazamiento del juicio, alegando problemas de salud. El asunto es que, según ella, lo hacía horas antes de citada la diligencia, enviando un mensaje al correo electrónico del despacho, adjuntando la incapacidad.

Ante la reiterada situación, el pasado miércoles la jueza ordenó investigar el origen de las constantes incapacidades, para establecer la gravedad de la situación o si, por el contrario, se trataba de una maniobra dilatoria. Luego convocó de nuevo para audiencia este viernes y la sorpresa llegó cuando, al comienzo de la diligencia, la abogada Velásquez anunció que renunciaba.

Según la profesional en derecho (quien asumió la defensa de Leal el año pasado, antes de que Leal desistiera de un preacuerdo con la Fiscalía), su renuncia obedecía a que la reciente decisión de la jueza era “la cúspide de los ataques, atentatorio a la dignidad humana, no solo de la Fiscalía, sino de la Judicatura”. De esta manera dejó a Leal sin defensa, quien no tuvo más opción que aceptar.

Tras el anuncio, la jueza se pronunció recordando que su despacho ha sido demasiado garantista y todos los aplazamientos que le permitió en la audiencia preparatoria. “Lo he hecho, tratando de equilibrar la balanza, tanto para las víctimas como para el señor Jhonnier. Creo que este asunto lo he manejado con el decoro que me caracteriza. Nunca le he faltado al respeto a ninguno. En esta causa penal he tratado de garantizar los derechos de todas las partes”.

Explicó que la última decisión se tomó amparada en un auto de la Corte Suprema, al considerar importante establecer su patología. “Dice la doctora dice que tiene una patología crónica. Tomé la decisión sustentada en derecho, pues si tiene una patología que impida hacer ciertas cosas y si se sigue reiterando, no lo puedo permitir. Acá estamos velando por el privado de la libertad. Lo que queremos es solucionar y darle impulso para resolver su situación jurídica”.

¡Que la investiguen!

Contrario al tono conciliador de la jueza, a quien sí se le notó molesto fue fiscal del caso, Mario Burgos, quien no solo reprochó las maniobras de la abogada, sino que pidió que la investigaran. “No estoy de acuerdo con la decisión de no compulsar copias. Si no se hace, yo lo hago como Fiscalía. Si bien el ente acusador está próximo a presentar todas sus pruebas, por las maniobras dilatorias de la defensa, no hemos podido continuar” , indicó.

El fiscal Burgos expresó su preocupación por la decisión de la abogada, que calificó como una acción para sorprender a la judicatura como a la Fiscalía y no dejar continuar con el desarrollo de juicio. “Desde el momento que la profesional del derecho llegó a este proceso, se ha presentado la misma situación. Aplazamientos, tras aplazamientos y no ha dejado continuar el juicio, por tal motivo pido que se compulsen copias, no solo disciplinarias sino penales, por la obstrucción para el buen desarrollo del juicio”.

Y agregó: “Me parece una falta de respeto de la defensa hacia usted, como jueza de conocimiento. Que venga a decir que renuncia no por enfermedad, sino por su decisión. ¿Será una estrategia? ¿Me pregunto la defensa estará preparada probatoriamente?”.

Finalmente, Burgos pidió que no aceptaran la renuncia, para poder desarrollar la diligencia de este viernes, debido a que lo debía hacer con cinco días de anticipación. Si bien, la diligencia citada para este viernes siguió adelante con la presencia de la abogada Ana Julieth, de no ocurrir algo extraordinario, a partir de mañana será tarea de la Defensoría del Pueblo designar abogado público para continuar con la defensa de Jhonnier Leal.

