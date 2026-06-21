Jornada electoral transcurrió con normalidad en Bogotá: la ciudad mantendrá el PMU activo

AME2780. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/06/2026.- Un integrante de la Policía Nacional de Colombia custodia el puesto de votación de Corferias durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que elegirá quien gobernará a Colombia en el periodo 2026-2030 este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza Foto: EFE - Natalia Pedraza

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En la capital la jornada electoral transcurrió con normalidad, confirmaron las autoridades locales. Con el cierre de las urnas y el inicio del conteo de los votos, continúa el monitoreo y despliegue para asegurar la ciudad ante cualquier escenario posterior al conteo.

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Más de seis millones de habitantes de Bogotá votaron en 1.083 puestos de votación, en los que se habilitaron 17.262 mesas. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, dio un balance positivo de los comicios en la ciudad. El funcionario confirmó que no se reportaron situaciones anómalas.

“El monitoreo continuará activo desde el PMU Distrital y los 20 PMU locales hasta que sea necesario. La Alcaldía de está preparada para seguir todo el tiempo que sea requerido y culminar con total seguridad, garantías y transparencia esta elección”.

Asocapitales celebró el desarrollo de los comicios en la capital, en paz. De acuerdo con su reporte, las elecciones transcurrieron sin situaciones que afectaran de “manera significativa” el derecho al voto.

“Las ciudades capitales concentraron más de 18 millones de ciudadanos habilitados para votar, equivalentes a cerca del 44 % del censo electoral nacional, consolidándose una vez más como protagonistas fundamentales de la democracia colombiana”, indicó la agremiación.

Transmilenio reportó aumento en validaciones

Por su parte, Transmilenio informó que la jornada electoral avanzó con total normalidad y sin novedades que afectasen la operación del sistema. Se registraron, con corte al medio día, 704.131 validaciones entre los componentes troncal y zonal, un 9,1 % más que las 645.150 reportadas en la jornada del 31 de mayo.

El incremento fue de 5,9 % en el componente troncal y de 11,6 % en TransmiZonal. Además, el sistema mantiene el refuerzo de 30 rutas zonales y cuenta con buses disponibles para ajustar la operación según la demanda de usuarios.

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