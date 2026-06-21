“Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados”: Alcalde

Instalación de la jornada de Elecciones Presidenciales Segunda Vuelta 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá

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La capital fue escenario de la instalación y apertura de la jornada electoral en la que los colombianos elegirán su próximo presidente. En los actos protocolarios, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las elecciones y defender la democracia a través de las instituciones.

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“Salgan a votar colombianos temprano, masivamente. Que la participación hoy sea una participación histórica. Ese es el mejor mensaje y la mejor respuesta a los violentos y a quienes quieren afectar la democracia”, afirmó.

Lo llamativo es que Galán también insistió en la necesidad de respetar los resultados electorales, recordando que tanto él como el presidente han aceptado derrotas en el pasado:

“Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado. El presidente Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados. Eso no puede cambiar hoy ni debe cambiar hoy”, señaló.

El mandatario distrital subrayó que las instituciones son la principal garantía para resolver las diferencias políticas y advirtió que cualquier inconformidad debe tramitarse por las vías legales. “Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, dijo. Además, agregó que “cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación” debe canalizarse por los mecanismos establecidos, “sin llamar a las vías de hecho” ni a desconocer los procedimientos legales.

Finalmente, Galán hizo un llamado a la reconciliación nacional tras la jornada de segunda vuelta presidencial. “Que quien gane hoy tenga la capacidad de unir a Colombia y que quien pierda aporte, en medio de la diferencia y respetando esa diferencia, en ese proceso de unión que necesita nuestro país”, concluyó.

Consulte su puesto de votación

Bogotá cuenta con 1.083 puestos de votación, en los que se habilitarán 17.262 mesas para que más de seis millones de habilitados para votar en la ciudad puedan ejercer su derecho en la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio. Si está buscando una guía rápida para verificar su puesto de votación, a continuación, le contamos los tres pasos que debe seguir.

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Así puede consultar su puesto de votación

Esta es la plataforma oficial para que los colombianos verifiquen su puesto de votación. Siga estas instrucciones:

Ingrese al sitio web oficial haciendo clic aquí. Digite su número de identificación. Consulte la información de su puesto de votación.

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