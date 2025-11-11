Logo El Espectador
Jóvenes armados irrumpen en iglesia de Bogotá y desatan caos durante misa

Un joven que buscaba evitar el hurto de una gorra ingresó a la iglesia y se desató la riña. Seis personas fueron capturadas.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de noviembre de 2025 - 01:36 p. m.
Los hechos ocurrieron en la misa de las 6:00 p.m. del lunes 10 de noviembre en la iglesia parroquia Santo Tomás Moro, ubicada en el sector de Timiza, en la localidad de Kennedy. Seis personas fueron capturadas.
Foto: Archivo Particular
Una violenta disputa interrumpió la misa de las seis de la tarde del lunes 10 de noviembre en la iglesia Santo Tomás Moro, ubicada en el barrio Timiza, en la localidad de Kennedy. Un grupo de jóvenes ingresó al templo portando cuchillos, mientras otro corría a refugiarse detrás del altar para evitar ser agredido.

Testigos relataron que el sacerdote intentó intervenir para proteger al joven perseguido, pero la tensión aumentó cuando uno de los menores lo usó como escudo ante el grupo que lo amenazaba. Feligreses registraron en video la escena: gritos, empujones y oraciones en medio del caos, hasta que patrullas policiales llegaron al lugar y lograron controlar la situación.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente se habría originado por una gorra. Al parecer un adolescente ingresó al templo buscando refugio, pues lo iba persiguiendo un grupo de al menos 10 jóvenes más para apoderarse de su gorra. Como muestran los videos captados por testigos, la confrontación escaló y derivó en un enfrentamiento armado con cuchillos dentro y fuera de la iglesia, poniendo en riesgo la vida de los asistentes.

Cinco menores y un adulto capturados

Las autoridades informaron que seis jóvenes fueron detenidos: cinco de ellos menores de edad y uno adulto. Los menores quedaron bajo custodia del grupo de Infancia y Adolescencia, mientras que el mayor fue trasladado al Centro de Traslado por Protección. En los registros audiovisuales también se observa un manejo cuestionable de la situación, pues el joven agredido iba a ser trasladado en la misma patrulla que sus atacantes, lo que generó alarma entre los testigos ante el evidente riesgo de agresión.

El hechor reavivó el debate sobre el deterioro de la seguridad en el suroccidente de Bogotá. En Kennedy, una de las localidades más pobladas de la capital, los enfrentamientos entre grupos juveniles, los robos y los casos de violencia interpersonal se han vuelto recurrentes, incluso en espacios comunitarios o religiosos.

Más allá de la rápida reacción de las autoridades, el episodio expone una realidad que la ciudad aún no logra contener: la naturalización de la violencia entre jóvenes y la dificultas de que las políticas públicas de prevención calen en entornos barriales.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
REFLEXIONE(94518)Hace 59 minutos
La cultura que se está engendrando entre algunos jóvenes es la tener DERECHOS, pero no DEBERES, vivir de subsidios y programas que les den dinero y no asumir con responsabilidad su manutención, no estudiar, no trabajar, no producir, todo es recibir, si no les alcanza, a robar para comprar sus drogas, las que pueden consumir en cualquier lugar, su lenguaje, vestimenta, costumbres, La familia, sociedad deben ser más exigentes con ellos. o será una catástrofe mañana
