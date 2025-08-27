Jóvenes arriesgan sus vidas al escalar viga lanzadora del Metro de Bogotá

Un video viral en redes sociales da cuenta de cómo dos jóvenes, practicantes de parkour, llegan hasta la parte superior de la estructura. La Empresa Metro anunció que redoblará la seguridad en los frentes de obra para evitar situaciones similares. Foto: Archivo Particular

Indignación, miedo, asombro y extrañeza son algunas de las sensaciones que ha generado un video viral en redes sociales, en el que se observa cómo dos jóvenes se saltan la seguridad del Metro de Bogotá y logran llegar hasta la parte superior de una de las vigas lanzadoras, a más de 30 metros de altura, exponiéndose a un gran riesgo.

El video inicia en la parte superior de la estructura y muestra a uno de los jóvenes caminando y haciendo equilibrio sobre los angostos tubos de metal que componen el armazón de las vigas lanzadoras, utilizadas para dar forma al viaducto que sostendrá los trenes de la primera línea del Metro. Cabe mencionar que esa altura equivale aproximadamente a la de un edificio de ocho pisos, por lo que cualquier paso en falso podría resultar mortal.

Mientras el joven avanza sin ningún tipo de elemento de seguridad, la otra persona registra todos sus movimientos en video. Finalmente, ambos descienden de la estructura mediante maniobras que nuevamente ponen en alto riesgo su integridad, y terminan su temerario recorrido en el separador de la Avenida Caracas.

¿Qué dice la empresa Metro?

Ante los hechos, la empresa Metro emitió un comunicado en el que rechaza lo sucedido:

“Rechazamos el hecho reciente en el que un par de jóvenes, para lograr mayor visibilidad en redes sociales, se grabaron caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Caracas con calle 28, sin portar elementos de protección, poniendo en riesgo sus vidas y violando la seguridad de este frente de obra”, señalaron.

Agregaron además:

“Por lo anterior, le hemos solicitado al concesionario Metro Línea 1 extremar las medidas de acceso a los frentes de obra para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro”.

Desde la Empresa Metro de Bogotá rechazamos el hecho reciente en el que un par de jóvenes, para lograr mayor visualización en redes sociales, se grabó caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la avenida Caracas con calle 28, sin portar… — Metro de Bogotá (@MetroBogota) August 25, 2025

Los protagonistas

El video fue compartido por la cuenta de Julián Cruz, un joven con una larga trayectoria en el mundo del parkour, una disciplina urbana que utiliza el entorno de la ciudad para superar obstáculos mediante acrobacias que combinan movimientos de gimnasia y atletismo.

Así, es habitual que quienes practican este deporte escalen o desciendan por fachadas de edificios, salten entre techos de edificaciones a grandes alturas o aprovechen el mobiliario urbano para realizar movimientos arriesgados.

Las autoridades anunciaron que están evaluando si los hechos podrían derivar en alguna sanción. Por ahora, los implicados en el video no se han pronunciado.

