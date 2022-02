Jóvenes “ninis”: ¿qué significa, quiénes son y cómo aplicar a los subsidios?

Para dar oportunidades a los jóvenes "ninis" la Secretría de Integración Social lanzó en 2020 la "Estrategia RETO". Foto: Secretaría de Integración Socai

“Me como un buen desayuno y no hago más na´, más na’”, dice una estrofa de la popular canción de El Gran Combo de Puerto Rico sobre la tranquila vida de un hombre sin preocupaciones y pensionado. Sin embargo, para los llamados “ninis” (que ni estudian ni trabajan), desayunar y no hacer “más na’” está lejos de ser una elección por gusto, pues es una realidad apremiante que viven cientos de miles de jóvenes entre los 18 y 28 años y de la que quieren salir por medio de oportunidades académicas y laborales.

El término “nini” proviene del acrónimo en inglés NEET: not in education, employment or training, que traduce al español “no en educación, empleo o formación” y que empezó a ser usada desde 1999 en Reino Unido.

Pero más allá de la terminología, los “nini” representan un reto en materia social y económica para las administraciones locales, regionales y nacionales. Por ejemplo, en la capital de la República esta población asciende a 665.000 jóvenes (de los cuales, el 66 % son mujeres) que no tienen un empleo y tampoco se encuentran estudiando una carrera o formándose en algún oficio. De hecho, según la Veeduría Distrital, este número aumentó drásticamente por la pandemia del covid-19, pues antes de la emergencia sanitaria el número de “ninis” era de 400.000.

Para atender esta problemática en Bogotá, desde 2020 la Alcaldía Mayor puso en marcha la “Estrategia RETO (retorno a las oportunidades)” con la cual se ofrecen oportunidades a los jóvenes vulnerables de la ciudad ofertas de empleo, educación y transferencias monetarias condicionadas, es decir, que tengan acceso a alternativas académicas mientras reciben un apoyo económico por participar en actividades de embellecimiento de sus barrios.

Por ello, la Secretaría de Integración Social anunció que este sábado 5 de febrero se abrirán la inscripción de 10 mil cupos para ser beneficiarios de este programa, por lo cual los interesados podrán registrase presencialmente en la Alcaldía Local de Puente Aranda (Calle 4 No. 31D-30) entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, o a través de la página “Distrito Joven”.

Para poder ser beneficiario las personas deben tener entre 18 y 28 años y 6 meses y estar priorizado por el Índice de Vulnerabilidad Juvenil.

