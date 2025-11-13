Juan Camilo Zuluaga elegido por el Concejo como nuevo contralor de Bogotá

Juan Camilo Zuluaga, nuevo contralor de Bogotá, sucederá a Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, elegido en 2022. Foto: Concejo de Bogotá

Con 40 votos a favor de los 45 posibles, el Concejo de Bogotá eligió este jueves a Juan Camilo Zuluaga Morillo como nuevo Contralor Distrital para el periodo 2026-2029, en reemplazo de Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, quien finaliza su gestión en diciembre de este año.

Zuluaga Morillo es abogado y actual director de oficina en la Contraloría General de la República, donde también ejerció como secretario privado durante el periodo 2022-2023. En su trayectoria en el sector público ha ocupado cargos en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Senado de la República, la Registraduría Nacional y la Agencia Nacional de Tierras.

El nuevo contralor fue escogido de una terna conformada junto con Luis Fernando Bueno González y Verónica Peláez Gutiérrez, quienes también presentaron sus propuestas ante la plenaria antes de la votación. Así las cosas, Zuluaga iniciará su periodo el primero de enero de 2026.

El nuevo contralor tendrá la tarea de liderar el control fiscal sobre la administración distrital, en un contexto marcado por debates sobre la ejecución presupuestal y los retos de transparencia en la contratación pública. Su elección se dio en medio de un amplio respaldo del cabildo, lo que sugiere una línea de continuidad en la vigilancia del gasto público en Bogotá.

