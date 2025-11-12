Testimonios revelan “incitación” de la mujer de vestido azul: “no le pegó bien”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, fue imputado por el delito de homicidio agravado como coautor, cargo que no aceptó. Su defensa, encabezada por Gladys López, abogada que lo acompañó cuando se entregó, nueve días después de los hechos, pidió a la juez considerar que su cliente no actuó con la intención de matar a Jaime Esteban Moreno, sino en medio de una situación confusa y sin premeditación.

Siga leyendo: Expectativa vs realidad: las penas en los casos de Jaime Moreno y el taxista ebrio

A las 2:00 p.m., se realizará la continuación de la audiencia de medida contra Juan Carlos Suárez, el otro implicado en el caso.

La defensa de Ricardo González cuestionó las imágenes presentadas por la Fiscalía. La abogada sostuvo que en las fotos y recuadros no se observa ningún acto de agresión atribuible a su cliente y pidió que se analicen los videos completos, pues las capturas “no permiten inferir responsabilidades reales”.

Citando a testigos directos, la abogada busca reconstruir lo que revelan los testimonios de la actuación de su defendido, Ricardo González. Según su argumentación, las principales agresiones provinieron de Suárez, el otro imputado, mencionado como el hombre calvo “de cara roja”.

Uno de esos testigos, dice la abogada, nunca atribuye ese golpe ni ninguna otra acción violenta a su representado, Ricardo González. Según la defensa, el relato demuestra que el golpe inicial y la reacción violenta provienen del hombre de cara roja, a quien el testigo describe como físicamente más fuerte, exaltado y agresivo.

La abogada destacó que la Fiscalía nunca preguntó a Izquierdo sobre la actitud o comportamiento de González, lo que —dijo— evidencia una falta de rigor en la investigación y un sesgo en la imputación de roles dentro del hecho.

Siguen apareciendo declaraciones que ubican a la mujer de vestido azul, o disfraz de gitana (capturada y liberada el 31 de octubre), como “incitadora” a los golpes.

Otro testimonio citado por la abogada, también menciona que, tras el ataque, esta mujer le dijo al agresor: “Usted no le dio bien, eso era para que le diera un low kick bien hecho.”

La abogada explicó a la jueza que el término low kick se refiere en boxeo o artes marciales a una “patada baja”, dirigida a la tibia o parte inferior del adversario. Según su interpretación, esta expresión refleja que la instigación a la agresión provino de esa mujer, no de González.

A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía afirmó, en la jornada de ayer, que no había pruebas para judicializar a esta persona.

López, defensora de González, sacó a colación declaraciones de la defensa de las víctimas y Fiscalía, cuyos delegados cuestionaron que un vendedor de perros, sin capacidad económica, fuese a una “fiesta de una universidad prestigiosa”. “Es lamentable que la Fiscalía haga afirmaciones que discriminen sobre la capacidad económica de mi defendido”, afirmó.

La defensora de González siguió la intervención que inició la noche del martes. Leyó apartes de un testigo presencial, quien dijo lo que vio esa madrugada, una declaración que indica que el imputado “se lanzó” sobre la víctima (Jaime Moreno), más “no fue una patada, señora juez”, dijo López, abogada del procesado.

La abogada de Ricardo Rafael González, Gladys López Blanco, pidió negar la medida de aseguramiento, argumentando que el testigo principal no lo identificó ni lo vinculó directamente con la agresión, que no hubo coordinación entre los atacantes y que las lesiones iniciales fueron catalogadas como personales, sin evidencia de intención homicida.

En esta audiencia denominada, “de medida de aseguramiento”, la juez de garantías decidirá si el imputado (Ricardo González) debe seguir el proceso en libertad o en detención preventiva. Para esta jornada, la Fiscalía ya expuso los motivos por los cuales considera necesaria la medida, como riesgo de fuga, posible obstrucción a la justicia o peligro para la sociedad o las víctimas, mientras que la defensa seguirá argumentando que no existen razones suficientes para restringir la libertad del procesado.

Le puede interesar: Así fue la actuación de segundo implicado en caso Jaime Moreno, según la Fiscalía

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.