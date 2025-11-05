Juan Carlos Suárez no aceptó cargos por homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno

Audiencia de imputación de cargos en contra de Juan Carlos Suárez por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes de 20 años, quien falleció la madrugada del 31 de octubre tras recibir una golpiza a manos de Suárez y otro sujeto que permanece prófugo. Foto: Archivo particular

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación le formuló homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, como presunto coautor de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrida la madrugada del 31 de octubre, durante la celebración de Halloween. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la Fiscalía, Suárez y otro hombre (todavía prófugo) atacaron a Moreno cuando salía de un establecimiento nocturno Before Club, propinándole golpes y patadas en la cabeza y el torso que lo dejaron inconsciente. La imputación quedó sustentada en los artículos 103 y 104 (numeral 7) del Código Penal, al considerar que la víctima fue colocada en estado de indefensión, es decir, atacado sin posibilidad de defenderse y por la espalda, como demuestran los videos conocidos.

Aunque inicialmente la Fiscalía había planteado también la agravante del numeral 10 del artículo 58, por la intervención de varias personas, luego la retiró de la formulación, lo que generó reclamos del abogado de las víctimas.

Esta decisión generó inconformidad por parte del abogado representante de las víctimas, quien consideró que la eliminación del numeral 10 del artículo 58 —relativo a la coparticipación criminal— perjudica los intereses de la familia. Según el abogado, los hechos descritos por la propia fiscalía demuestran que hubo al menos dos agresores actuando de manera conjunta, lo que justificaría mantener dicha agravante por coautoría y mayor severidad punitiva.

¿A cuántos años se enfrenta el procesado?

Según el artículo 104 del Código Penal, este delito contempla una pena de 480 a 600 meses de prisión (entre 40 y 50 años). Si Suárez acepta los cargos, podría obtener una reducción de hasta la mitad de la condena.

Camilo Rincón, abogado de víctimas, señaló a este diario que esperan que no solo Suárez responda ante la justicia, también, los demás implicados e implicadas. “Esperamos que todas las personas que participaron directa o indirectamente sean vinculadas al proceso. Confiamos en que la Fiscalía y las autoridades recojan suficiente material probatorio para establecer el grado de participación y responsabilidad. No descartamos que las mujeres capturadas, especialmente la que estaba vestida de azul y que se acerca al momento en que le propinan la muerte a Esteban, sean vinculadas. Estamos a la espera de que la Fiscalía haga una tarea juiciosa y diligente sobre esos elementos probatorios, para que se logre no solo la vinculación sino una condena”.

